В матче 31-го тура чемпионата Англии «Борнмут» g>и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 2:2.
В составе хозяев поля забили Райан Кристи на 67-й минуте и Эли Жуниор Крупи с пенальти на 81-й минуте. За гостей отличился Бруну Фернандеш на 61-й минуте с пенальти, а также автогол в пассиве Джеймса Хилла на 71-й минуте.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Гарри Магуайра на 78-й минуте.
Результат матча
0:1 Бруну Фернандеш 61' пен. 1:1 Райан Кристи 67' 2:1 Eli Junior Kroupi 81' пен.
Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес (Адам Смит 73'), Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Скотт, Райан Кристи (Дэвид Брукс 73'), Маркус Таверньер, Амин Адли (Eli Junior Kroupi 73'), Эванилсон, Rayan (Ben Gannon Doak 87')
Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Лени Йоро, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Каземиро (Мануэль Угарте 82'), Брайан Мбемо (Беньямин Шешко 71'), Матеус Кунья (Эйден Хевен 82'), Амад Диалло (Мэйсон Маунт 90')
Жёлтые карточки: Алекс Хименес 59', Адам Смит 90+2' — Каземиро 28', Беньямин Шешко 90+5'
Красная карточка: Гарри Магуайр 78' (Манчестер Юнайтед)
«Манчестер Юнайтед» с 55 очками идет на третьей строчке в турнирной таблице, «Борнмут» (42) — десятый.