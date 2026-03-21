В матче 31-го тура чемпионата Англии «Борнмут» g>и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью 2:2.

В составе хозяев поля забили Райан Кристи на 67-й минуте и Эли Жуниор Крупи с пенальти на 81-й минуте. За гостей отличился Бруну Фернандеш на 61-й минуте с пенальти, а также автогол в пассиве Джеймса Хилла на 71-й минуте.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» доигрывал матч в меньшинстве из-за удаления Гарри Магуайра на 78-й минуте.

Результат матча Борнмут Борнмут 2:2 Манчестер Юнайтед Манчестер 0:1 Бруну Фернандеш 61' пен. 1:1 Райан Кристи 67' 2:1 Eli Junior Kroupi 81' пен. Борнмут: Джордже Петрович, Алекс Хименес ( Адам Смит 73' ), Джеймс Хилл, Маркос Сенеси, Адриен Трюффер, Алекс Скотт, Райан Кристи ( Дэвид Брукс 73' ), Маркус Таверньер, Амин Адли ( Eli Junior Kroupi 73' ), Эванилсон, Rayan ( Ben Gannon Doak 87' ) Манчестер Юнайтед: Сенне Ламменс, Люк Шоу, Гарри Магуайр, Лени Йоро, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Кобби Майну, Каземиро ( Мануэль Угарте 82' ), Брайан Мбемо ( Беньямин Шешко 71' ), Матеус Кунья ( Эйден Хевен 82' ), Амад Диалло ( Мэйсон Маунт 90' ) Жёлтые карточки: Алекс Хименес 59', Адам Смит 90+2' — Каземиро 28', Беньямин Шешко 90+5' Красная карточка: Гарри Магуайр 78' (Манчестер Юнайтед)

Статистика матча 5 Удары в створ 5 7 Удары мимо 2 55 Владение мячом 46 5 Угловые удары 8 2 Офсайды 0 10 Фолы 8

«Манчестер Юнайтед» с 55 очками идет на третьей строчке в турнирной таблице, «Борнмут» (42) — десятый.