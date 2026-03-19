Руководство «Челси» не собирается увольнять главного тренера Лиама Росеньора после поражения в Лиге чемпионов, как сообщает Daily Mail.

По информации источника, у 41-летнего специалиста хорошие отношения с руководством, и его будущее в клубе не вызывает сомнений. Он заключил контракт на шесть с половиной лет, и клуб не планирует его расторгать. Игроки также поддерживают тренера и довольны его работой.

Лиам Росеньор возглавляет «Челси» с января 2026 года. За это время команда выиграла 10 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела 6 поражений в 18 играх.

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» уступил «ПСЖ» со счетом 2:8 по итогам двух матчей.