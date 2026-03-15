В матче 30-го тура английской Премьер-лиги 2025/2026 встретились «Манчестер Юнайтед» и «Астон Вилла». «Красные дьяволы» одержали победу со счетом 3:1.

На 53-й минуте Каземиро вывел «Манчестер Юнайтед» вперед. На 64-й минуте Росс Баркли сравнял счет. Однако на 71-й минуте Матеус Кунья снова вывел хозяев поля вперёд, а на 81-й минуте Беньямин Шешко установил окончательный счет.

После этого матча «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка и занимает третье место в турнирной таблице. «Астон Вилла», имея в активе 51 очко, находится на четвёртой строчке.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 20 марта сыграет на выезде с «Борнмутом». «Астон Вилла» 22 марта примет «Вест Хэм Юнайтед».