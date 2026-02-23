Нападающий «Астон Виллы» Тэмми Абрахам высказался о своей игре в матче 27-го тура АПЛ против «Лидса» (1:1).

Тэмми Абрахам — нападающий «Астон Виллы» globallookpress.com

Форвард забил единственный гол своей команды на 88-й минуте.

«Это как будто сон: я вернулся и снова играю за эту команду. Рад здесь находиться и привносить дополнительную энергию.

Мне нужно было постоянно находиться возле штрафной площади соперника, всегда быть готовым. К счастью, я смог забить гол на виду у лучших болельщиков в мире», — приводит слова Абрахама BBC.

После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе.