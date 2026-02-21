«Астон Вилла» сыграла вничью с «Лидсом» (1:1) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.
В составе гостей единственный гол забил Антон Стах на 31-й минуте.
«Астон Вилле» удалось сравнять счет на 88-й минуте благодаря точному удару Тэмми Абрахама.
Результат матча
Астон ВиллаБирмингем1:1ЛидсЛидс
0:1 Антон Стах 31' 1:1 Тэмми Абрахам 88'
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Мэтти Кэш (Андрес Гарсия 87'), Амаду Онана (Росс Баркли 61'), Дуглас Луис (Ламаре Богард 87'), Эмилиано Буэндия (Тэмми Абрахам 75'), Леон Бэйли (Джейдон Санчо 61'), Морган Роджерс, Олли Уоткинс
Лидс: Карл Дарлоу, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джеймс Джастин, Джейден Богл, Бренден Ааронсон (Лукас Нмеча 73'), Илия Груев, Этан Ампаду, Антон Стах (Шон Лонгстафф 83'), Габриэль Гудмундссон (Яка Бийол 46'), Доминик Калверт-Льюин
Жёлтые карточки: Эмилиано Буэндия 73' — Яка Бийол 62', Карл Дарлоу 69', Джейден Богл 79', Илия Груев 90+2'
После этого матча «Астон Вилла» занимает 3-е место в таблице АПЛ с 51-м очком в активе. «Лидс» — на 15-й позиции (31).