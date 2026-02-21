«Астон Вилла» сыграла вничью с «Лидсом» (1:1) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги.

В составе гостей единственный гол забил Антон Стах на 31-й минуте.

«Астон Вилле» удалось сравнять счет на 88-й минуте благодаря точному удару Тэмми Абрахама.

Результат матча

Астон Вилла Бирмингем 1:1 Лидс Лидс

0:1 Антон Стах 31' 1:1 Тэмми Абрахам 88'

Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Тайрон Мингс, Ян Матсен, Мэтти Кэш ( Андрес Гарсия 87' ), Амаду Онана ( Росс Баркли 61' ), Дуглас Луис ( Ламаре Богард 87' ), Эмилиано Буэндия ( Тэмми Абрахам 75' ), Леон Бэйли ( Джейдон Санчо 61' ), Морган Роджерс, Олли Уоткинс

Лидс: Карл Дарлоу, Паскаль Стрёйк, Джо Родон, Джеймс Джастин, Джейден Богл, Бренден Ааронсон ( Лукас Нмеча 73' ), Илия Груев, Этан Ампаду, Антон Стах ( Шон Лонгстафф 83' ), Габриэль Гудмундссон ( Яка Бийол 46' ), Доминик Калверт-Льюин

Жёлтые карточки: Эмилиано Буэндия 73' — Яка Бийол 62', Карл Дарлоу 69', Джейден Богл 79', Илия Груев 90+2'