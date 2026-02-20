«Астон Вилла» включится в борьбу за серебро АПЛ?

прогноз на матч АПЛ, ставка за 1.87

21 февраля в 27-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Лидс». Начало игры — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Астон Вилла — Лидс с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» идет на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 50 очков. Общая разница мячей — 37:27.

Последние матчи: в последнем поединке клуб проиграл «Ньюкаслу» в четвертом раунде Кубка Англии со счетом 1:3.

Ранее «Астон Вилла» с минимальным счетом обыграла «Брайтон» (1:0) и поделила очки в поединке с «Борнмутом», завершив встречу со счетом 1:1.

Не сыграют: травмированы — Мэтти Кэш, Юри Тилеманс, Джон Макгинн и Бубакар Камара.

Состояние команды: в последних пяти матчах подопечные Унаи Эмери смогли дважды обыграть соперников, два поражения и заработали одну ничью. При этом команда в последних шести из семи встреч смогли забить.

«Лидс»

Турнирное положение: «Лидс» идет на 15-й строчке в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 30 баллов при семи забитых, девяти матчах вничью и десяти поражениях. Общая разница мячей — 36:45.

Последние матчи: в последнем матче «Лидс» смог пройти «Бермингем» в четвертом раунде Кубка Англии. Основное время команды завершили со счетом 1:1. В серии пенальти «Лидс» смог забрать победу со счетом 4:2.

Ранее клуб смог отобрать очки у «Челси», завершив встречу со счетом 2:2, и уверено обыграть «Ноттингем Форест» со счетом 3:1

Не сыграют: Паскаль Аугустус Стрейк, Антон Штах — травмированы.

Состояние команды: в последних семи матчах «Лидс» потерпел всего одно поражение и то от доминирующего «Арсенала» (0:4). Такая серия матчей помогла команде уйти от зоны «вылета». Пока клуб на шесть баллов выше.

Статистика для ставок

«Лидс» забивает в восьми из девяти последних матчей

«Астон Вилла» завершила лишь один из последних девяти встреч вничью

«Лидс» проиграл один матч из последних семи поединков

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Астон Вилла» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в 4.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.79 и 1.95.

Прогноз: Ожидаем победу «Астон Виллы» в этом поединке. Несмотря на крепкую игру «Лидса» в последних матчах, «Астон Вилла» имеет более качественный состав.

Ставка: Победа «Астон Виллы» в матче за 1.87.

Прогноз: Команды много забивают в последних матчах. Сыграем на более рискованной ставке и поставим на тотал больше 3 мячей в поединке.

Ставка: Тотал больше 3 мячей в поединке за 2.32.