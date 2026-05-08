«Аугсбург» продолжит погоню за место в еврокубках

прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 1.82

9 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М с коэффициентом для ставки за 1.82.

«Аугсбург»

Турнирное положение: «Аугсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 40 очков за 32 встречи при разнице мячей 42:56.

Последние матчи: в последнем матче баварцы обыграли в гостях «Вердер» со счетом 3:1 в 32-м туре Бундеслиги.

До того команда разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1) и одержала победу над «Байером» (2:1).

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аугсбург» с начала апреля не проигрывает и стабильно набирает очки, в последних матчах баварцы так вообще разжились гостевыми победами.

Команда уже точно останется в Бундеслиге, а также вполне способна побороться за место в еврокубках. Но для этого нужно как самим побеждать, так и рассчитывать на потери очков от оппонентов.

«Боруссия» М

Турнирное положение: Гладбахская «Боруссия» занимает одиннадцатое место в Бундеслиге, набрав 35 баллов за 32 тура при разнице голов 37:50.

Последние матчи: в предыдущем матче «жеребцы» минимально обыграли одноклубников из Дортмунда со счетом 1:0.

До того команда разошлась миром с «Вольфсбургом» (0:0) и «Майнцем» (1:1).

Не сыграют: дисквалифицирован — Эльведи; травмирован — Кляйндинст.

Состояние команды: Этот сезон вряд ли можно занести в актив «жеребцам» — команда хоть и останется в Бундеслиге, но уже лишилась каких-либо шансов попасть в еврокубки.

«Боруссия» в предыдущей встрече одержала первую победу за шесть встречи, что может стать неплохим толчком для достойного завершения сезона.

Статистика для ставок

«Аугсбург» не проигрывал в последних пяти матчах

«Боруссия» М до победы над дортмундскими одноклубниками не побеждал в пяти играх подряд

В последнем матче между командами «Боруссия» обыграла «Аугсбург» со счетом 4:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу баварцев ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.80, а победа «Боруссии» М — в 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.58 и 2.26.

Прогноз: «Аугсбург» бьется за еврокубки и вполне стоит ожидать, что команда из Баварии отличится как минимум дважды.

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Аугсбург» — «Боруссия» М принесёт чистый выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче «Аугсбург» одержит победу.

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.11 на матч «Аугсбург» — «Боруссия» М принесёт чистый выигрыш 1110₽, общая выплата — 2110₽

