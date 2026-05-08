9 мая в 33-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Аугсбург» и «Боруссия» М. Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М с коэффициентом для ставки за 1.82.
«Аугсбург»
Турнирное положение: «Аугсбург» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 40 очков за 32 встречи при разнице мячей 42:56.
Последние матчи: в последнем матче баварцы обыграли в гостях «Вердер» со счетом 3:1 в 32-м туре Бундеслиги.
До того команда разошлась миром с «Айнтрахтом» (1:1) и одержала победу над «Байером» (2:1).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Аугсбург» с начала апреля не проигрывает и стабильно набирает очки, в последних матчах баварцы так вообще разжились гостевыми победами.
Команда уже точно останется в Бундеслиге, а также вполне способна побороться за место в еврокубках. Но для этого нужно как самим побеждать, так и рассчитывать на потери очков от оппонентов.
«Боруссия» М
Турнирное положение: Гладбахская «Боруссия» занимает одиннадцатое место в Бундеслиге, набрав 35 баллов за 32 тура при разнице голов 37:50.
Последние матчи: в предыдущем матче «жеребцы» минимально обыграли одноклубников из Дортмунда со счетом 1:0.
До того команда разошлась миром с «Вольфсбургом» (0:0) и «Майнцем» (1:1).
Не сыграют: дисквалифицирован — Эльведи; травмирован — Кляйндинст.
Состояние команды: Этот сезон вряд ли можно занести в актив «жеребцам» — команда хоть и останется в Бундеслиге, но уже лишилась каких-либо шансов попасть в еврокубки.
«Боруссия» в предыдущей встрече одержала первую победу за шесть встречи, что может стать неплохим толчком для достойного завершения сезона.
Статистика для ставок
- «Аугсбург» не проигрывал в последних пяти матчах
- «Боруссия» М до победы над дортмундскими одноклубниками не побеждал в пяти играх подряд
- В последнем матче между командами «Боруссия» обыграла «Аугсбург» со счетом 4:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аугсбург» является фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу баварцев ставки принимаются с коэффициентом 2.11. Ничья оценена в 3.80, а победа «Боруссии» М — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с противоположными коэффициентами — 1.58 и 2.26.
Прогноз: «Аугсбург» бьется за еврокубки и вполне стоит ожидать, что команда из Баварии отличится как минимум дважды.
Ставка: Тотал «Аугсбурга» больше 1,5 за 1.82.
Прогноз: Альтернативный прогноз, что в этом матче «Аугсбург» одержит победу.
Ставка: Победа «Аугсбурга» за 2.11.