«Милан» выразил недовольство работой судей в текущем сезоне итальянской Серии А.

Футбольный клуб «Милан» globallookpress.com

Как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, клуб провел переговоры с руководством Ассоциации итальянских арбитров (AIA). Хотя «Милан» не подал официальную жалобу, он ясно дал понять, что не удовлетворен текущим уровнем судейства.

Разговор состоялся после матча с «Комо», который завершился вничью 1:1. В ходе игры защитник «Милана» Страхиня Павлович получил травму после столкновения с игроком «Комо» Игнасом ван дер Бремптом. Главный арбитр Маурицио Мариани не применил к ван дер Бремпту дисциплинарные санкции, несмотря на очевидность нарушения. Позже он удалил главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри за споры с судьей. Это уже третье удаление Аллегри в текущем сезоне.

Кроме того, клуб выразил недовольство удалением полузащитника Адриена Рабьо в матче с «Пизой», который завершился победой «Милана» со счетом 2:1. Также «Милан» отметил, что стал второй командой лиги по количеству назначенных против нее пенальти (7), уступая только «Наполи» (8).