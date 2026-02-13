Известный в прошлом игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал интерес своего бывшего клуба в крайнему защитнику ЦСКА Вячеславу Караваеву.

Вячеслав Караваев globallookpress.com

«Для меня новость о возможном переходе Караваева в ЦСКА вызвала удивление. Ему уже 30 лет, он год не играл из-за травмы. Думаю, это больше нагнетание слухов. Гайич на год младше Караваева, он хорошо играет правого защитника. Караваев особо и не нужен ЦСКА. Даже в преддверии ужесточения лимита… Ему будет 31 год.

Насколько ему контракт предлагать? На год? Мне кажется, это больше слухи. Надо пожелать Караваеву, чтобы он набрал форму, в которой он был раньше, и помогал "Зениту". Потому что у них проблемы с паспортистами в составе. Если он наберёт форму, то будет нужен "Зениту". Поэтому не верю в этот переход никак», — сказал Гришин «Чемпионату».

30-летний Караваев является воспитанником армейцев, по покинул команду в 2016 году. В этом сезоне за «Зенит» он не провел ни одного матча, восстанавливаясь после разрыва ахилла.