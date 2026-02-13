Известный в прошлом игрок ЦСКА Александр Гришин прокомментировал интерес своего бывшего клуба в крайнему защитнику ЦСКА Вячеславу Караваеву.

Вячеслав Караваев
Вячеслав Караваев globallookpress.com

«Для меня новость о возможном переходе Караваева в ЦСКА вызвала удивление.  Ему уже 30 лет, он год не играл из-за травмы.  Думаю, это больше нагнетание слухов.  Гайич на год младше Караваева, он хорошо играет правого защитника.  Караваев особо и не нужен ЦСКА.  Даже в преддверии ужесточения лимита… Ему будет 31 год.

Насколько ему контракт предлагать?  На год?  Мне кажется, это больше слухи.  Надо пожелать Караваеву, чтобы он набрал форму, в которой он был раньше, и помогал "Зениту".  Потому что у них проблемы с паспортистами в составе.  Если он наберёт форму, то будет нужен "Зениту".  Поэтому не верю в этот переход никак», — сказал Гришин «Чемпионату».

30-летний Караваев является воспитанником армейцев, по покинул команду в 2016 году.  В этом сезоне за «Зенит» он не провел ни одного матча, восстанавливаясь после разрыва ахилла.