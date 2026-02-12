Томас Тухель выразил радость и гордость в связи с продлением контракта со сборной Англии. Новое соглашение с 52-летним немецким тренером рассчитано до завершения чемпионата Европы 2028 года.

Томас Тухель globallookpress.com

«Я счастлив и горд продолжить работу со сборной Англии. Для меня большая честь трудиться в этой команде, и я с нетерпением жду момента, когда смогу вывести игроков на матч чемпионата мира. Это потрясающая возможность, и мы приложим все усилия, чтобы страна могла нами гордиться», — заявил Тухель, слова которого приводит пресс-служба сборной в социальных сетях.

Томас Тухель стал главным тренером сборной Англии в январе 2025 года. За это время команда провела 10 матчей, из которых выиграла девять и проиграла всего один раз.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в 16 городах США, Канады и Мексики.