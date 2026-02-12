Томас Тухель, главный тренер сборной Англии, заключил новый контракт на два года, который будет действовать до окончания Евро-2028. Его ассистенты также продлили свои соглашения.

Томас Тухель и его помощники сайт FA

Тухель стал тренером национальной команды в январе 2025 года. Под его руководством сборная одержала восемь побед подряд в отборочном турнире к ЧМ-2026, соперничая с командами Сербии, Албании и Латвии.

Немецкий специалист в январе 2025 года сменил на посту наставника Англии временного тренера Ли Карсли. До этого сборной руководил Гарет Саутгейт.