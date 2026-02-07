«Челси» с 43 очками продолжает занимать пятое место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 8 баллами по-прежнему замыкает турнирную таблицк.

Гол престижа на счету Толуваласе Арокодаре на 54-й минуте.

Хет-триком в составе победителей отметился Коул Палмер (13' 35', 38'), забивший два мяча из трех с пенальти.

«Челси» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» в матче 25-го тура АПЛ — 3:1.

