«Челси» в гостях обыграл «Вулверхэмптон» в матче 25-го тура АПЛ — 3:1.
Хет-триком в составе победителей отметился Коул Палмер (13' 35', 38'), забивший два мяча из трех с пенальти.
Гол престижа на счету Толуваласе Арокодаре на 54-й минуте.
Результат матча
ВулверхэмптонВулвергемптон1:3ЧелсиЛондон
0:1 Коул Палмер 13' пен. 0:2 Коул Палмер 35' пен. 0:3 Коул Палмер 38' 1:3 Толу Арокадаре 55'
Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти (Родригу Гомеш 46'), Йерсон Москера, Сантьяго Буэно, Уго Буэно, Жуан Гомес (Педро Лима 90'), Анхель Гомес (Жанрикне Беллегард 80'), Хван Хи Чан (Ладислав Крейчи 43'), Адам Армстронг, Матеуш Мане, Толу Арокадаре
Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Мало Гюсто (Лиам Дилап 75'), Жоао Педро (Джош Ачимпонг 75'), Энцо Фернандес, Коул Палмер (Алехандро Гарначо 61'), Мойсес Кайседо, Андрей Сантос (Йоррел Хато 84'), Трево Чалоба, Весли Фофана, Педру Нету
Жёлтые карточки: Адам Армстронг 45+4' — Марк Кукурелья 73'
«Челси» с 43 очками продолжает занимать пятое место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 8 баллами по-прежнему замыкает турнирную таблицк.