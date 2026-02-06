прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.20

7 февраля в 25-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Вулверхэмптон» и «Челси». Начало игры — в 18:00 мск.

«Вулверхэмптон»

Турнирное положение: «Волки» твердо стоят на вылет. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Вулверхэмптон» набрал всего 8 очков в 24 матчах. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Волки» уступили «Борнмуту» (0:2).

До того команда была бита «Манчестер Сити» (0:2). А вот поединок с «Ньюкаслом» завершился паритетом (0:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Вулверхэмптон» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Волки» нынче не преуспевают в плане результатов. Команда не забивает 3 матча кряду.

Причем «Вулверхэмптон» традиционно неудачно противостоит «Челси». В пяти последних очных поединках команда победила 1 раз при 4 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева намерены зацепиться за очки. «Волки» уж точно будут рассчитывать на контратаки.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» в нынешнем сезоне выглядят не столь выгодно. Команда пребывает на 5 месте турнирной таблицы.

Причем «Челси» на один балл отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает реже 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Аристократы» уступили «Арсеналу» (0:1).

До того команда расправилась с «Вест Хэмом» (3:2). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Наполи» (3:2).

При этом «Челси» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Аристократы» постепенно набирают обороты. До последней коллизии команда победила 5 раз подряд.

При этом «Челси» в среднем пропускает чуть чаще гола за матч. Да и Энцо Фернандес уже успел отличиться 8 голами.

Лондонцы привычно успешно противостоят «волкам». В четырех последних очных встречах они одолели соперника.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда намерена быстро вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

«Аристократы» до последней коллизии победили 5 раз кряду

Лондонцы забивают в среднем реже 2 мячей за матч

«Вулверхэмптон» не забивает 3 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 4.33.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Аристократы» мотивированы подтянуться к зоне Лиги чемпионов, и наверняка сразу будут активно атаковать.

Номинальные гости имеют весьма качественный подбор атакующих исполнителей, да и «волки» забивают с огромной натугой.

2.20 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Вулверхэмптон» — «Челси» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа «Челси» в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.65 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Вулверхэмптон» — «Челси» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65