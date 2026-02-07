Действующий контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до 2027-го года. Специалист возглавил «матрасников» в 2011-м году.

Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Главный кандидат на замену Симеоне — главный тренер «Борнмута» Андони Ираола . При этом, наставник «вишен» хочет продолжить работу именно в чемпионате Англии.

Стало известно, что взаимоотношения Симеоне со спортивным директором Матеу Алемани ухудшились после зимнего трансферного окна. Наставник «матрасников» может покинуть клуб уже предстоящим летом.

«Атлетико» может расстаться с главным тренером команды Диего Симеоне после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es .

1.80

Прогнозы•Сегодня 23:00 «Реал Сосьедад» — «Эльче». Прогноз и ставка Улучшит ли «Сосьедад» свои шансы на еврокубки?

Футбол•Вчера 00:53 «Бетис» — «Атлетико»: онлайн, прямая трансляция четвертьфинала Кубка Испании

Футбол•05/02/2026 13:43 Анти-пиар: почему Роналду нанес сокрушительный удар по репутации саудовской Про Лиги

Футбол•05/02/2026 03:32 Уильямсы тащат «Атлетик» в полуфинал Кубка: «Валенсия» не выстояла против басков

Футбол•04/02/2026 13:25 Они взорвут это лето: Салах, Винисиус и еще 18 громких трансферов

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 18:45 Он вам не «мальчишка»: как Вирц превратился в «монстра» и стал наследником Де Брейне

Футбол•Вчера 15:18 Саудовский бунтарь: возвращение в «МЮ», дуэт с Месси и еще пять вариантов будущего Роналду

Футбол•04/02/2026 20:23 «Глупый мальчишка» и национальный герой: как Англия простила Дэвида Бекхэма

Футбол•04/02/2026 10:00 Подоспевший Рейс: ЦСКА забирает центрдефа у лиссабонского «Спортинга»

Футбол•04/02/2026 08:12 В Турцию на работу: Макаров и Чалов пошли по пути Дзюбы, Джикии, Бесчастных

Выбор читателей

Футбол•31/01/2026 14:17 Мощный и бесстрашный: почему «Челси» увел у «МЮ» и «Ливерпуля» 17-летнего Алао

Футбол•30/01/2026 19:55 Терпение по-мерсисайдски: почему «Ливерпуль» не собирается увольнять Арне Слота

Футбол•25/01/2026 08:54 Покорить столицу: почему от перехода Сауся в «Спартак» больше выиграет «Балтика»

Прочие•03/02/2026 20:21 26 причин смотреть Олимпийские игры-2026: главные лица Милана и Кортины

Теннис•01/02/2026 17:56 Ничего, кроме магии: карьерный «Шлем» Алькараса и вечный вызов Джоковича

Самое интересное

Футбол•19/12/2025 12:58 Пеп 2.0. Почему именно Мареска может спасти наследие Гвардиолы в «Ман Сити»

Футбол•19/12/2025 13:51 Время заявить о себе: Андерсон, Дэвид и еще три игрока, готовых блеснуть на ЧМ‑2026

Футбол•18/12/2025 16:24 Вдали от дома: почему американцы и британцы болеют за «немодные» немецкие клубы

Игры•18/12/2025 21:30 Режим карьеры FC 26: топ-5 команд под разные варианты прохождения