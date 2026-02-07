«Атлетико» может расстаться с главным тренером команды Диего Симеоне после окончания нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.
Стало известно, что взаимоотношения Симеоне со спортивным директором Матеу Алемани ухудшились после зимнего трансферного окна. Наставник «матрасников» может покинуть клуб уже предстоящим летом.
Главный кандидат на замену Симеоне — главный тренер «Борнмута» Андони Ираола. При этом, наставник «вишен» хочет продолжить работу именно в чемпионате Англии.
Действующий контракт Симеоне с «Атлетико» рассчитан до 2027-го года. Специалист возглавил «матрасников» в 2011-м году.