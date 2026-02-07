Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор подвел итог матча против «Вулверхэмптона» (3:1).

Лиам Росеньор globallookpress.com

«Первый тайм был именно таким, которого ждешь от выездного матча на этом уровне. Наш прессинг был очень хорош, взаимодействия с мячом — выдающимися. Мы продемонстрировали действительно сильную игру.

Во втором тайме хотелось большего — наши стандарты снизились. Это было непросто, потому что условия оставляли желать лучшего. Сложный день для обеих команд: и из-за состояния поля, и из-за дождя. В целом же я очень, очень доволен тремя очками на выезде», — цитирует Росеньора ВВС.

«Челси» с 43 очками продолжает занимать пятое место в АПЛ, «Вулверхэмптон» с 8 баллами по-прежнему замыкает турнирную таблицк.