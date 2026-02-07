Английская премьер-лига может понести убытки в размере около 2,8 млрд евро, если «Манчестер Сити» получит серьёзное наказание за предполагаемые финансовые нарушения, сообщает The Touchline.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола globallookpress.com

В клубе считают, что вынесение окончательного решения намеренно затягивается, поскольку возможные последствия могут оказаться крайне болезненными для самой лиги. В частности, при самом жёстком сценарии — исключении команды из чемпионата — «Сити» могут покинуть главный тренер Хосеп Гвардиола и форвард Эрлинг Холанн. В таком случае телепартнёры получат возможность расторгнуть контракты с АПЛ, что, по оценкам, приведёт к мгновенным финансовым потерям примерно в 2,5 млрд фунтов (около 2,8 млрд евро).

Официальные обвинения в нарушении финансовых правил были выдвинуты против «Манчестер Сити» в феврале 2023 года. Позднее появлялась информация, что число эпизодов могло увеличиться со 115 до 130, однако клуб неизменно отвергает все претензии.

После 24 туров текущего сезона «Манчестер Сити» набрал 47 очков и занимает второе место в таблице АПЛ.