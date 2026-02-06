Вратарь ЦСКА Владислав Тороп прокомментировал уход защитника Игоря Дивеева из столичного клуба в «Зенит».

Игорь Дивеев
Игорь Дивеев globallookpress.com

«К Дивею я очень хорошо отношусь — честно, я очень сильно расстроился его уходу.  Он хороший игрок, защитник.  Это футбол, его решение, решение руководства.  Это нужно уважать.  А я, конечно, удивился», — цитирует Торопа «Чемпионат».

Дивеев присоединился к «сине-бело-голубым» в зимнее трансферное окно.  В обратном направлении отправился аргентинский нападающий Лусиано Гонду — он пополнил состав ЦСКА.