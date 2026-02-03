Крайний нападающий Денис Макаров досрочно расторг контракт с московским «Динамо» и стал игроком турецкого «Кайсериспора». Этот же клуб собирается в ближайшее время арендовать форварда «ПАОКа» Фёдора Чалова.LiveSport.Ru рассказывает о деталях переходов и вспоминает других россиян, которые играли в чемпионате Турции.
Не Китай, так Турция
Пути Дениса Макарова и московского «Динамо» разошлись. Уже после публичного выпада нападающего об отсутствии «респекта» от тренерского штаба Ролана Гусева, который ни разу не выпустил вингера на поле, вероятность иного развития событий была минимальна. А когда бело-голубые, выйдя из отпуска, перевели Макарова в «Динамо-2», она свелась к нулю.
«Гусев в очередной раз показал себя», — однозначно отреагировал на эту новость Алексей Бабырь, который представляет интересы Дениса Макарова. Он с начала зимней паузы искал варианты своему клиенту. Сначала шло общение с китайским «Бэйцзин Гоань». Но назначенный в начале января на пост главного тренера Ник Монтгомери не выразил заинтересованность в россиянине.
Позднее телеграм-канал «Мутко против» сообщил об интересе «Крыльев Советов», но Макаров отказался от переезда в Самару из-за желания выступать в более сильном клубе. Впрочем, агент опроверг эту информацию, назвав ее полным бредом.
Всё срослось с турецким «Кайсериспором». «Динамо» согласилось на досрочное расторжение контракта, который истекал летом 2026 года. Благодаря этому Денис в статусе свободного агента заключил с турками соглашение до конца текущего сезона. Краткосрочный характер договора обусловлен турнирным положением команды, которая борется за выживание. В случае ее вылета Макаров наверняка сменить клубную прописку, а если ей удастся сохранить прописку в Суперлиге, то сотрудничество может быть продолжено.
В Макарове видят спасителя?
Ключевым в этом трансфере стала личная заинтересованность в россиянине наставника «Анатолийских Звезд» Радомира Джалови.
Почему взяли Дениса? Макаров напоминает мне Арьена Роббена. Денис так же смещается с фланга в центр, плюс у него такая же сильная левая нога.Радомир Джаловиглавный тренер «Кайсериспора»
Такая лестная характеристика не могла не задобрить почти 28-летнего нападающего (день рождения — 18 февраля), у которого и так хватает мотивации доказать, что в «Динамо» ошиблись, отказавшись от него.
Это вообще новый вызов для меня. Я впервые в иностранном клубе. Начинается новая жизнь в плане быта, общения и всего остального. Мне это очень интересно. Я хочу попробовать свои силы здесь, помочь команде.Денис Макароввингер «Кайсериспора»
Макаров уже знает к какому футболу в Турции нужно готовиться: открытый, быстрый и очень динамичный футбол, в котором команды практически не ставят «автобус» и не задерживаются в центре поля, создают большое количество моментов и отличаются высокой результативностью. Помочь с адаптацией должен Герман Онугха, который пришёл в «Кайсериспор» в сентябре. Кроме того, русский язык знает главный тренер — по национальности черногорец и в 2011-2012 гг. нападающий пермского «Амкара».
Макаров дебютировал за «Кайсериспор» 1 февраля — в выездном матче 20-го тура турецкой Суперлиги с «Галатасараем». Вышел на замену на 60 минуте, результативными действиями не отметился, а в компенсированное время получил желтую карточку. Сама команда проиграла со счётом 0:4.
Тем не менее, Джалови хорошо оценил первый матч Дениса в Турции, заявив, что ему нужно время, чтобы проводить все 90 минут на поле. Действительно, если в России зимняя пауза длится 3 месяца, то в Турции она занимает всего месяц — необходимо форсировать физическую подготовку. Тем более, в «Кайсериспоре» рассчитывают на россиянина.
Макаров, стоящий по Transfermarkt 1,8 млн евро, ворвался в топ-5 самых дорогих игроков команды. Такого футболиста берут явно не для скамейки. Денис в схеме 4-2-3-1 или 4-3-3, по которой играет «Кайсериспор», скорее всего, будет выступать на позиции правого вингера, где основным конкурентом будет воспитанник лиссабонского «Спортинга» Карлуш Мане.
Главная проблема «мечтателей» — низкая результативность. По числу забитых голов (16) она занимает предпоследнее место в чемпионате. Лишь в 3 матчах из 20 команде удалось забить больше одного мяча, а вовсе без голов она уходила с поля 8 раз (причем четырежды в последних 5 матчах).
«Кайсериспор» ещё прошлым летом неплохо усилился, сделали хорошие трансферы. Однако это команда, которая в лучшем случае будет в середине таблице. До еврокубков они вряд ли доберутся. Главное для «Кайсериспора» — не вылететь.Эльвин Керимовэксперт по турецкому футболу
«Кайсериспор» уже 11-й сезон находится в высшем дивизионе Турции. Не многие команды могут похвастаться такой стабильностью. Но в этом сезоне угроза вылета реальна: предпоследнее 17-е место с 15-ю очками после 20-го тура (вылетают 16-я, 17-я и 18-я команды). Судя по рыночной стоимости команд «Кайсериспор» находится примерно там, где и должен — 16 место с 22,95 млн евро. Впрочем, высокая плотность в таблице (отставание от 12-го места — 5 очков) и 14 предстоящих матчей оставляют шансы.
Бог любит троицу
Руководство клуба пытается приумножить эти шансы работой на трансферном рынке. Еще одним усилением «Кайсериспора» должен стать ещё один российский нападающий — Фёдор Чалов.
Вряд ли форвард и его поклонники захотят вспоминать последние полтора года, которые прошли в «ПАОКе». Россиянин не сумел выиграть конкуренцию у одноклубников и стать игроком основного состава: 27 попаданий в старт за 64 матча. Результативность была далеко не такой, какой её хотел бы видеть и сам игрок, и клуб, заплативший 3 млн евро компенсации и 1,4 млн евро годовой заплаты — 8 голов и 8 ассистов.
По информации журналиста Ивана Карпова, «Кайсериспор» договорился с греками о бесплатной аренде 27-летнего нападающего до конца текущего сезона без права выкупа, но с обязанностью оплаты всей зарплаты футболиста. Таким образом, Чалов, который по Transfermarkt стоит 5,5 млн евро, станет самым дорогим игроком турецкого клуба.
Еще осенью СМИ не раз сообщали, что «ПАОК» собирается в ближайшее трансферное окно расстаться с Чаловым (продать или отдать в аренду). Клуб постоянно публиковал опровержения, но время всё расставило на свои места. Теперь по-видимому будем наблюдать за выступлением в Турции российского атакующего трио Макаров — Чалов — Онугха.
Турция россиянам пока не покорялась
Не впервой россияне перебираются в чемпионат Турции. Это, конечно, не топ-5, но в первую десятку европейских лиг входит уверенно. Во многом благодаря «Галатасараю», «Фенербахче» и «Бешикташу», которые регулярно играют в еврокубках и нередко подписывают именитых футболистов.
Выше было сказано, что одноклубником Макарова будет Герман Онугха. В России 29-летний нападающий поиграл за «Краснодар», «Тамбов», «Крылья Советов» и «Рубин». Но наибольших успехов добился в Дании: с «Вайле» стал лучшим бомбардиром сезона-2023/24, а через год в составе «Копенгагена» — чемпионом страны.
Минувшим летом его хотел подписать середняк чемпионата Швейцарии «Лозанна», но Онугха принял предложение из Турции — двухлетний контракт с зарплатой 850 тысяч евро в год. «Кайсериспор» выкупил игрока за 1 млн евро. Герман сразу стал закрепился в основном составе: с 6 голами за 17 матчей на данный момент является лучшим бомбардиром команды.
Сейчас в Турции еще играет Георгий Джикия. Он выступает за «Антальяспор», который не так далеко ушел от зоны вылета: 20 очков и 13-е место. Защитника связывали с турецкими клубами еще после ухода из «Спартака» в мае 2024 г. Но переезд в Малую Азию экс-капитан сборной России совершил спустя год игры за «Химки», которые так и не выплатили 58 млн рублей.
Джикия подписал с «Антальяспором» двухлетний контракт на зарплату 800 тыс. евро в год, с первого тура играл в основе и даже забил 2 гола (впервые за 4 года). Однако Георгий не играл с ноября. По официальной версии, из-за мышечной травмы. По информации журналистов, новый главный тренер делает ставку на молодёжь и готов расстаться с россиянином.
Лидером среди россиян по числу матчей, проведенных в турецкой Суперлиги, остается Фёдор Кудряшов. Причем он стал единственным, кто сменил два клуба — «Истамбул Башакшехир» (февраль — июнь 2019 г.) и «Антальяспор» (январь 2020 г. — июнь 2023 г.). На счету защитника 104 матча в чемпионате, 13 матчей в Кубке и 1 матч в Суперкубке. В сезоне-2018/19 Фёдор выиграл серебро национального первенства, а в сезоне-2020/21 стал финалистом Кубка страны.
Второе место уверенно занимает натурализованный россиянин Роман Нойштедтер. Получив в мае 2016 года российское гражданство, он уже в июле покинул Германию, где поиграл за «Майнц 05», менхенгладбахскую «Боруссию», «Шальке 04», и подписал 3-летний контракт с «Фенербахче» с зарплатой 1,8 млн евро в год.
В первый сезон в Стамбуле штаб Дика Адвоката видел в Романе опорника, и тот проигрывал конкуренцию за место в опорной зоне. Зато следующие два года, уже при других тренерах он был основным центральным защитником «Фенербахче». За 3 года в Турции главными командными достижениями Нойштедтера стали бронза (2016/17) и серебро (2017/18) чемпионата страны.
Ранее за «Фенербахче» играл Владимир Бесчастных. Легендарный российский нападающий пополнил состав «канареек» зимой 2003 года после того, как «Спартак» продал его в последний день трансферного окна за 800 тыс. долларов. В Бундеслиге и Ла Лиге Бесчастных не раз выбивал 10 голов, но в Турции игра не пошла — за 12 матчей лишь 1 гол. Через полгода стамбульцы и игрок расторгли контракт, после чего Владимир вернулся в Россию.
Еще более скромная карьера в Турции сложилась у Артема Дзюбы. Нападающий не хотел сидеть в запасе, поэтому летом 2022 г. отказался от продления контракта с «Зенитом». Вскоре он подписал контракт с клубом «Адана Демирспор». Но в Турции форвард пробыл всего 80 дней, за которые принял участие в 5 матчах и забил 1 гол. Различные источники, в основном, называли две причины ухода: во-первых, возникли долги по зарплате (по контракту — 1,5 млн евро в год), во-вторых, главный тренер стал использовать схему без нападающего и посадил Дзюбу на скамейку.
В некотором смысле в качестве трамплина для перехода в более статусную команду использовал чемпионат Турции Магомед Оздоев. Он так же, как и Дзюба, покинул «Зенит» в межсезонье-2022 и в статусе свободного агента подписал 2-летний контракт с клубом «Фатих Карагюмрюк». Полузащитник в составе седьмой команды Турции провёл солидный сезон: сыграл в 34 матчах (33 — в старте) и оформил 5+6. Это привлекло ПАОК, который выкупил россиянина за 450 тыс. евро, а в Салониках к нему пришли и чемпионский титул, и участие в еврокубках.
А вот кто воспользоваться турецким шансом скорее не смог, так это Магомед-Шапи Сулейманов. Воспитанник «Краснодара» после фееричного дебюта в главной команде заметно сбавил и вдобавок заболел ковидом в тяжелой форме. «Быки» летом 2021 года для набора нужных кондиций отправили нападающего в годичную аренду в «Гиресунспор».
За 32 матча во всех турнирах Шапи оформил 3+3. Турецкий клуб имел опцию выкупа футболиста, но «Краснодар» не позволил ей воспользоваться. Да и сам нападающий не возражал против возвращения в родной клуб. Однако снова заиграть за «быков» он не смог: последовали аренды в «Хапоэль» (Беэр-Шева), «Арис» (Салоники) и окончательный уход из краснодарской команды.
Отдельного упоминания заслуживает турецкая ФНЛ. Там выступает клуб «Серик Беледиеспор». Он стал известен российской публике после появления в июле 2025 г. новостей, что его новым совладельцем стал Туфан Садыгов — бывший инвестор «Химок», которые после сезона-2024/25 прекратили существование из-за банкротства.
Предприниматель привёз из России в Турцию целый десант: тренера Сергея Юрана и футболистов Кирилла Гоцука, Дмитрия Тихого, Илью Берковского, Илью Садыгова, Артема Юрана. Но не прошло и двух месяцев, как появились сообщения о задержках зарплаты. Первая группа россиян, почуяв неладное, стремительно ретировалась из Турции, но «Серик Беледиеспор» продолжает жить и пытаться заманить новых футболистов.