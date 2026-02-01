В 24-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома уверенно переиграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.
На 36-й минуте команда Эдди Хау вышла вперед после точного удара Энтони Гордона.
Через пять минут Юго Экитике сравнял счет, а еще через две минуты вывел «Ливерпуль» вперед, оформив дубль.
Третий мяч хозяев забил Флориан Вирц, который также сделал ассист в первом голе на Экитике.
Точку в матче в компенсированное время поставил Ибраима Конате.
Результат матча
ЛиверпульЛиверпуль4:1НьюкаслНьюкасл-на-Тайне
0:1 Энтони Гордон 36' 1:1 Уго Экитике 41' 2:1 Уго Экитике 43' 3:1 Флориан Вирц 67' 4:1 Ибраима Конате 90+3'
Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах (Кёртис Джонс 84'), Флориан Вирц (Ватару Эндо 87'), Коди Матес Гакпо, Уго Экитике (Федерико Кьеза 84')
Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Малик Тшау, Киран Триппьер (Уильям Осула 84'), Харви Льюис Барнс (Йоан Висса 73'), Джейкоб Рэмси, Сандро Тонали, Джозеф Уиллок (Ник Вольтемаде 73'), Льюис Холл (Алекс Мерфи 89'), Энтони Гордон, Энтони Эланга (Джейкоб Мёрфи 73')
Жёлтые карточки: Алексис Мак Аллистер 59' — Энтони Гордон 11', Джейкоб Рэмси 45+3', Дэниел Бёрн 86'
Пока «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице АПЛ с 39 очками. «Ньюкасл» (33) — 10-й.