В 24-м туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дома уверенно переиграл «Ньюкасл» со счетом 4:1.

Юго Экитике globallookpress.com

На 36-й минуте команда Эдди Хау вышла вперед после точного удара Энтони Гордона.

Через пять минут Юго Экитике сравнял счет, а еще через две минуты вывел «Ливерпуль» вперед, оформив дубль.

Третий мяч хозяев забил Флориан Вирц, который также сделал ассист в первом голе на Экитике.

Точку в матче в компенсированное время поставил Ибраима Конате.

Результат матча Ливерпуль Ливерпуль 4:1 Ньюкасл Ньюкасл-на-Тайне 0:1 Энтони Гордон 36' 1:1 Уго Экитике 41' 2:1 Уго Экитике 43' 3:1 Флориан Вирц 67' 4:1 Ибраима Конате 90+3' Ливерпуль: Алисон, Ибраима Конате, Вирджил ван Дейк, Милош Керкез, Доминик Собослаи, Райан Гравенберх, Алексис Мак Аллистер, Мохамед Салах ( Кёртис Джонс 84' ), Флориан Вирц ( Ватару Эндо 87' ), Коди Матес Гакпо, Уго Экитике ( Федерико Кьеза 84' ) Ньюкасл: Ник Поуп, Дэниел Бёрн, Малик Тшау, Киран Триппьер ( Уильям Осула 84' ), Харви Льюис Барнс ( Йоан Висса 73' ), Джейкоб Рэмси, Сандро Тонали, Джозеф Уиллок ( Ник Вольтемаде 73' ), Льюис Холл ( Алекс Мерфи 89' ), Энтони Гордон, Энтони Эланга ( Джейкоб Мёрфи 73' ) Жёлтые карточки: Алексис Мак Аллистер 59' — Энтони Гордон 11', Джейкоб Рэмси 45+3', Дэниел Бёрн 86'

Статистика матча 7 Удары в створ 2 7 Удары мимо 3 54 Владение мячом 46 7 Угловые удары 11 1 Офсайды 3 11 Фолы 7

Пока «Ливерпуль» занимает пятое место в таблице АПЛ с 39 очками. «Ньюкасл» (33) — 10-й.