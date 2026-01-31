«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ и набрал 53 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу. «Лидс» с 26 баллами по-прежнему на 16-й строчке.

Виктор Дьекереш забил третий гол гостей на 69-й минуте. Габриэль Жезус на 86-й минуте установил окончательный счет.

Счет был открыт Микелем Субименди на 27-й минуте, спустя 11 минут «канониры» удвоили преимущество после автогола Карла Дарлоу .

«Арсенал» одержал победу над «Лидсом» в гостевом поединке 23-го тура АПЛ — 4:0.

