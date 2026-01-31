«Арсенал» одержал победу над «Лидсом» в гостевом поединке 23-го тура АПЛ — 4:0.
Счет был открыт Микелем Субименди на 27-й минуте, спустя 11 минут «канониры» удвоили преимущество после автогола Карла Дарлоу.
Виктор Дьекереш забил третий гол гостей на 69-й минуте. Габриэль Жезус на 86-й минуте установил окончательный счет.
Результат матча
ЛидсЛидс0:4Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Мартин Субименди 27' 0:2 Виктор Дьёкереш 69' 0:3 Габриэл Жезус 86'
Лидс: Карл Дарлоу, Джеймс Джастин (Шон Лонгстафф 46'), Джо Родон, Паскаль Стрёйк, Джейден Богл, Этан Ампаду, Илия Груев (Ноа Окафор 46'), Габриэль Гудмундссон, Антон Стах (Вильфред Ньонто 80'), Бренден Ааронсон (Факундо Буонанотте 71'), Доминик Калверт-Льюин (Жоэль Пироэ 85')
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье (Риккардо Калафьори 75'), Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Деклан Райс, Мартин Субименди, Кай Хаверц (Габриэл Мартинелли 61'), Леандро Троссард (Эберечи Эзе 81'), Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 76'), Чуквунонсо Мадуэке (Мартин Эдегор 61')
Жёлтые карточки: Габриэль Гудмундссон 36' — Юрриен Тимбер 58'
«Арсенал» прервал безвыигрышную серию в АПЛ и набрал 53 очка, продолжая возглавлять турнирную таблицу. «Лидс» с 26 баллами по-прежнему на 16-й строчке.