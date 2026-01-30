Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах полузащитника Владислава Сауся в столичном клубе.

Владислав Саусь globallookpress.com

«Если Саусь будет играть так же, как в "Балтике", конечно, он принесёт "Спартаку" пользу. Работоспособный, с хорошей скоростью, ударом. Но одно дело — выступать за "Балтику", совсем другое — за "Спартак". Совсем другое психологическое давление, когда твою игру рассматривают под микроскопом. Если Владислав с этим справится, станет одним из лидеров команды. У него очень хороший потенциал — 22 года, молодой парень. Всё будет зависеть от него. Если что-то будет складываться не так, как ожидал сам Саусь и руководство "Спартака", это всё равно нужно будет преодолеть. И тогда он будет основным футболистом.

Денисов — не кандидат на выход. У "Спартака" новый главный тренер, сейчас он посмотрит на игроков в товарищеских играх и определится, кто будет основным. Денисов больше заточен на оборону, а Саусь — на атаку. Может, оба останутся, и у Карседо будет возможность варьировать состав в зависимости от соперника», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Саусь в текущем сезоне провел 19 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

22-летний полузащитник подписал контракт с «красно-белыми» до лета 2030-го года.