Новичок московского «Спартака» Владислав Саусь объяснил, почему выбрал для выступлений в столичном клубе номер 17.

Владислав Саусь globallookpress.com

«В детстве начал выступать сначала под 14-м, а потом у меня был 17-й номер, долгое время играл именно под ним. Потом, когда приходил в "Балтику", был вариант взять 17-й номер, я сразу же его взял. И сейчас, когда обсуждались детали, сказал, что хочу 17-й номер, повезло, что он оказался свободен», — сказал Саусь в интервью клубному каналу «Спартака».

26 января стало известно об официальном трансфере 22-летнего латераля из калининградской «Балтики» в московский «Спартак».