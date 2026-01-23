Новый главный тренер клуба Первой лиги «Урал» Василий Березуцкий прокомментировал начало зимних сборов в ОАЭ.

Василий Березуцкий fc-ural.ru

«Отличная погода, отличные условия, хорошее поле. Ни одного замечания. Очень приятно встретиться с ребятами, все рады началу работы. Первый сбор — больше упор на физику, кому-то тяжеловато. Мы ждём определённых результатов, когда они будут способны играть 90 минут. После первых сборов этого точно не случится.

Сейчас все игры будут проходить под большими нагрузками, под большим теоретическим давлением — для них много нового. Надеюсь, к третьему сбору и голова, и физические кондиции придут в норму.

У меня своя концепция, своё видение футбола, поэтому для ребят очень много нового, что они открывают для себя в футболе. Иногда они слышат такие вещи, которых никогда не слышали раньше», — цитирует Березуцкого официальный сайт клуба из Екатеринбурга.

43-летний специалист сменил в зимнюю паузу на тренерском мостике «Урала» Мирослава Ромащенко. После 21-го тура «Урал» идет вторым в таблице Первой лиги с 41 очком.