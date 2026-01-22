Встреча в Берне рискует превратиться не в спортивное состязание, а в клиническую демонстрацию превосходства одной футбольной философии над другой. Перед нами классический случай, когда мотивация отчаяния сталкивается с холодным профессиональным расчетом. «Янг Бойз», отчаянно нуждающийся в очках, будет пытаться продавить игру за счет эмоций и грубой силы, что при их дисциплинарных проблемах грозит очередным удалением. «Лион», напротив, подойдёт к матчу как хирург — без лишних нервов, используя пространство, которое неизбежно оставит импульсивный соперник. Ключевым станет первый тайм: если «львам» удастся быстро прижать хозяев и нейтрализовать их первоначальный напор, матч может закончиться досрочно, превратившись в монотонное отбывание времени с редкими всплесками индивидуального мастерства гостей

16' Фолит в центре поля Мата, Агаев фиксирует фол. После этого единоборства столкнулись Малес и Кордова, да так, что футболистам «Янг Бойз» понадобилась медицинская помощь.

13' Виржиньюс получил мяч на левом фланге, ворвался в штрафную, смог одного защитника обыграть, а второй его заблокировал — угловой. Но офсайд в этом моменте усмотрели судьи!

10' Тальяфико с правого фланга навесил в центр штрафной, где Тессманн в единоборстве защитником пробил затылком, но мимо створа.

09' Санчес из «Янг Бойз» сыграл рукой в центре поля — фол зафиксировал судья.

06' Чаще владеют мячом гости, есть у французов ощутимое преимущество. Хозяева выбрали роль второго плана.

04' Тессманн от края штрафной сделал хорошую передачу вперёд, но защитники прервали её.

02' В среднем темпе начали команды матч.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева.

20:44 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

20:42 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

20:35 В Бёрне облачно, +1 градус.

20:20 Главный арбитр матча Алияр Агаев (Азербайджан).

20:10 Матч пройдёт на стадионе «Ванкдорф» (Берн, Швейцария), вместимостью 32000 зрителей.

Стартовые составы команд

Янг Бойз: Марвин Келлер, Сайди Джанко, Грегори Вютрих, Лорис Бенито, Сандро Лаупер, Райан Равелсон, Эдимилсон Фернандеш, Дариан Малес, Алвин Саншеш, Алан Виржиньюс, Серхио Кордова.

Лион: Реми Дескамп, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Николас Тальяфико, Халис Мера, Таннер Тессманн, Тайлер Мортон, Павел Шульц, Адам Карабец, Афонсу Морейра.

Янг Бойз

Швейцарский коллектив стоит на краю турнирной пропасти, балансируя между призрачным шансом на плей-офф и тотальным развалом сезона. Цифры рисуют безрадостную картину: ноль побед в 2026 году, пятиматчевая серия поражений во всех турнирах и шестое место в родной Суперлиге. Их падение началось ещё в прошлом году, и зимняя пауза лишь подчеркнула отсутствие идей — три сухих поражения кряду, включая разгромное 1:3 от «Лозанны». Единственный луч света — победа над «Лиллем» (1:0) в Лиге Европы, но этот островок стабильности тонет в море проблем: катастрофическая дисциплина (4 удаления в 5 матчей) и ослабленная оборона, пропустившая 11 голов за этот отрезок. Для команды, чьи 100% очков в ЛЕ добыты дома, этот матч — последний шанс спасти лицо и турнирную перспективу.

Лион

Подопечные Паулу Фонсеки приезжают в Берн не как гости, а как инспекторы, проверяющие готовность соперника к элитному уровню. Их текущая форма — эталон эффективности: шесть побед подряд во всех турнирах, первое место в группе ЛЕ с разницей мячей 13-3 и возвращение в топ-4 французского чемпионата. «Лион» демонстрирует феноменальный баланс, одинаково уверенно действуя как в атаке, так и в обороне, где они входят в тройку самых «сухих» команд турнира. Эта поездка — не просто очередной матч, а возможность одним точным ударом решить турнирную задачу и обеспечить себе прямой выход в 1/8 финала, не дожидаясь последнего тура.

Личные встречи

Команды никогда ранее не пересекались в официальных матчах.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.28.