22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Янг Бойз» и «Лион». Начало игры — в 20:45 мск.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Пчелы» выглядят не столь выгодно.  Команда находится на 21 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Янг Бойз» набрала 9 очков в 6 турах второго по рангу турнира Старого Света.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Пчелы» уступили «Лозанне» (1:3).

До того команда была бита ЛАСКом (0:3).  Да и поединок с бухарестским «Динамо» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений.  В этих поединках «Янг Бойз» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 17.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Пчелы» нынче находятся в глубочайшем кризисе.  Команда потерпела 5 поражений кряду.

Причем «Янг Бойз» имеет ненадежные тылы.  Команда в Лиге Европы в среднем пропускает 2 гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно.  «Пчелы» мотивированы прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» в Лиге Европы выглядит блестяще.  Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» в 6 матчах турнира набрал 15 очков.  При этом команда сумела отличиться 13 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Ткачи» переиграли ершистый «Брест» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Лиллю» (2:1).  А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Монако» (3:1).

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед.  Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» в последних поединках вполне преуспевали в плане результатов.  Команда победила 6 раз подряд.

При этом «Лион» явно намерен побороться за победу в турнире.  Правда, команда неизменно пропускала в 3 своих последних матчах.

«Ткачи» твердо намерены удержаться на вершине таблицы.  Да и Корентен Толиссо в Лиге Европы настрелял уже 4 мяча.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно.  «Ткачи» постараются продолжить свой приятный победный сериал.

Статистика для ставок

  • «Пчелы» уступили в 5 последних поединках
  • «Лион» победил в 6 своих последних матчах
  • «Ткачи» в Лиге Европы забивают в среднем 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77.  Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Ткачи» намерены продлить свой победный сериал, и наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же «Янг Бойз» находится в кризисе.

2.28П2 в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.28 на матч «Янг Бойз» — «Лион»  принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.55ТБ 3.5Ставка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.55 на матч «Янг Бойз» — «Лион»  позволит вывести на карту выигрыш 1550₽, общая выплата — 2550₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55