прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.28

22 января в 7-м туре основного этапа Лиги Европы по футболу сыграют «Янг Бойз» и «Лион». Начало игры — в 20:45 мск.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Пчелы» выглядят не столь выгодно. Команда находится на 21 месте турнирной таблицы основного раунда Лиги Европы.

При этом «Янг Бойз» набрала 9 очков в 6 турах второго по рангу турнира Старого Света. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пчелы» уступили «Лозанне» (1:3).

До того команда была бита ЛАСКом (0:3). Да и поединок с бухарестским «Динамо» завершился поражением (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда потерпела 5 поражений. В этих поединках «Янг Бойз» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 17.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Пчелы» нынче находятся в глубочайшем кризисе. Команда потерпела 5 поражений кряду.

Причем «Янг Бойз» имеет ненадежные тылы. Команда в Лиге Европы в среднем пропускает 2 гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Пчелы» мотивированы прервать свой затянувшийся пораженческий сериал.

«Лион»

Турнирное положение: «Ткачи» в Лиге Европы выглядит блестяще. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Лион» в 6 матчах турнира набрал 15 очков. При этом команда сумела отличиться 13 забитыми мячами.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ткачи» переиграли ершистый «Брест» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Лиллю» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно расправилась с «Монако» (3:1).

При этом «Лион» в 5 своих последних поединках добыл 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ткачи» в последних поединках вполне преуспевали в плане результатов. Команда победила 6 раз подряд.

При этом «Лион» явно намерен побороться за победу в турнире. Правда, команда неизменно пропускала в 3 своих последних матчах.

«Ткачи» твердо намерены удержаться на вершине таблицы. Да и Корентен Толиссо в Лиге Европы настрелял уже 4 мяча.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Ткачи» постараются продолжить свой приятный победный сериал.

Статистика для ставок

«Пчелы» уступили в 5 последних поединках

«Лион» победил в 6 своих последних матчах

«Ткачи» в Лиге Европы забивают в среднем 2 мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.77. Ничья оценена в 3.80, а победа оппонента — в скромные 4.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.64 и 2.20.

Прогноз: «Ткачи» намерены продлить свой победный сериал, и наверняка будут активно атаковать с первых минут встречи.

Номинальные гости наверняка еще поднатореют в плане реализации, к тому же «Янг Бойз» находится в кризисе.

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.55