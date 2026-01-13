Дортмунд подходит к игре с игровым тонусом и сильной домашней статистикой, тогда как «Вердер» — после вынужденной паузы и проблемного отрезка. Ожидается матч с ощутимым игровым преимуществом хозяев, где многое будет зависеть от того, удастся ли «Боруссии» сохранить концентрацию и не повторить прежних ошибок с потерей контроля по ходу встречи. «Вердер» же будет вынужден работать в первую очередь от обороны и искать шансы за счёт эпизодов, поскольку стабильности на выезде у команды нет

32' Фабиу Силва на левом фланге на финтах разобрался с защитником, сделал передачу в штрафную на Чуквуэмеку, который бил в дальний верхний угол ворот «Вердера», но сильно мимо получилось!

30' Чуквуэмека пытался сделать обостряющую передачу в штрафную гостей, но её заблокировали защитники.

28' Затишье в матче.

26' Шмид хорошую передачу делал в штрафную, но не нашел никого из партнеров по команде своим пасом и был заблокирован.

23' Вот и не выдержал Зиберт и наградил всё-таки жёлтой карточкой Никласа Зюле за очень грубый подкат.

20' Зюле слишком грубо пошёл в борьбу, судья свистнул — фол, но вновь без карточек. Удивительно!

Статистика матча 1 Удары в створ 2 1 Удары мимо 1 53 Владение мячом 47 1 Угловые удары 1 5 Фолы 3

18' Ещё один прекрасный момент создали гости: Шмидт отобрал мяч и со своей половины делает прекрасную передачу со своей половины на Нджинму, тот обрабатывает мяч и выходит на рандеву с Кобелем, попытался перебросить вратаря «Боруссии», но Грегор блестяще спасает свои ворота, подняв руки вверх.

17' Много фолов в матче.

16' Фабио Сильва очень грубо фолил! Но судья пока жалеет футболистов и обходится без карточек.

14' Держал за футболку своего соперника Шмид. Штрафной удар пробьет Боруссия Д

13' Йенс Стаге фолит грубо, но без санкций пока.

11' Гоооол!!! 1:0. Юлиан Рюэрсон здорово подал от левого угла во вратарскую, откуда головой замкнул подачу Нико Шлоттербек.

09' Очень смело играет «Вердер».

07' Коуту грубовато сфолил, но пожалел его арбитр, не стал карточкой наказывать.

06' Нджинма подкараулил потерю хозяев в обороне, прокинул мяч мимо Антона, но как-то через чур самонадеянно, Кобель вышел из ворот и перехватил мяч.

05' Грюль мощно пробил из средней зоны, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от перекладины.

04' А первый опасный момент и удар произошёл у ворот «Боруссии»: Гидеон на финтах вошёл в штрафную хозяев, пробил в правый угол ворот, но Кобель парировал удар.

03' Через правый фланг стараются игру вести хозяева, но пока подачи и прострелы не проходят в штрафную.

02' Темп команды взяли не очень высокий, хозяева ожидаемо играют первым номером.

01' Матч начался! С центра разыграли гости!

22:29 В Дортмунде пасмурно, температура +9 градусов.

22:27 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:25 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:20 Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия); Ассистент: Рафаэль Фольтин (Майнц-Кастель, Германия); Ассистент: Бенедикт Кемпкес (Урмиц, Германия); Резервный: Лукас Бенен (Нордхорн, Германия).

22:10 Встреча пройдёт на стадионе «Дортмунд» (Дортмунд, Германия), вместимостью 81365 зрителей.

Стартовые составы команд

Боруссия Д: Грегор Кобель, Вальдемар Антон, Нико Шлоттербек, Юлиан Рюэрсон, Ян Коуто, Никлас Зюле, Феликс Нмеча, Марсель Забитцер, Карни Чуквуэмека, Максимилиан Байер, Фабиу Силва.

Вердер: Мио Бакхаус, Марко Фридль, Амос Пипер, Юкинари Сугавара, Исаак Шмидт, Карим Кулибали, Сенне Линен, Йенс Стаге, Романо Шмид, Джастин Нджинма, Марко Грюлль.

Боруссия Д

Дортмундцы входят в матч в статусе команды, которая стабильно набирает очки, но при этом оставляет вопросы к надежности. В последнем туре «Боруссия» сыграла 3:3 с «Айнтрахтом», дважды ведя в счёте и упустив преимущество на 92-й минуте, а спасаясь уже на 90+6. Это вписывается в общую тенденцию: в четырёх последних встречах команда первой открывала счёт, но в трёх из них ограничивалась лишь ничьей. Тем не менее, важный плюс — домашние результаты. «Боруссия» остается одной из двух команд лиги, которые не проигрывали дома, и при этом обладает одним из лучших показателей по обороне на «Вестфален» — всего четыре пропущенных мяча за семь туров Бундеслиги, причём три из них пришлись на матч со «Штутгартом». Во многом это заслуга Кобеля, который выручает даже при приличном уровне допускаемых моментов. Проблемой остаётся отсутствие Рами Бенсебайни, что влияет на устойчивость обороны, однако в целом положение дортмундцев в таблице выглядит уверенным: второе место и комфортный отрыв от ближайших преследователей.

Вердер

Бременцы входят в игру с неопределённой формой: официального матча после зимнего перерыва команда ещё не сыграла — поединок с «Хоффенхаймом» был перенесён из-за снегопада. Концовка прошлого года получилась слабой: серия из пяти матчей без побед, три поражения за этот отрезок и лишь две добытые ничьи. На данный момент «Вердер» располагается в середине таблицы, но дистанция до опасной зоны всего пять очков, тогда как до еврокубков — девять. Главная проблема — игра в гостях. За восемь выездных встреч в Бундеслиге бременцы выиграли лишь однажды — у «Боруссии» Менхенгладбах, причём ещё в середине сентября. После этого — ни одной победы, три поражения и три ничьи в официальных матчах плюс ещё нулевая ничья с «Санкт-Паули» в товарищеской игре. За шесть последних выездов команда пропустила 12 мячей — в среднем по два за матч.

Личные встречи

Последняя очная игра состоялась 25 января 2025 года и завершилась результативной ничьей 2:2. В целом в последние годы «Вердер» нередко навязывал борьбу, часто уступая минимально или добывая ничьи, однако на текущем отрезке бременцы подходят к встрече с очевидными проблемами, тогда как дортмундцы надёжно выглядят именно дома.

