прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 3.10

13 января в 17-м туре чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» Д и «Вердер». Начало игры — в 22:30 мск.

«Боруссия» Д

Турнирное положение: «Черно-желтые» бьются за Серебряную салатницу. Команда на данный момент находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Боруссия» Д на 8 очков отстает от лидера. А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Черно-желтые» не смогли одолеть «Айнтрахт» (3:3).

До того команда сумела обыграть «Боруссию» М (2:0). А вот поединок с «Фрайбургом» завершился паритетом (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Боруссия» Д забила 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Состояние команды: «Черно-желтые» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Команда не проигрывает 5 матчей кряду.

Причем «Боруссия» Д традиционно удачно противостоит «Вердеру». В пяти последних очных поединках команда добыла 3 победы при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Черно-желтые» намерены подтянуться к лидеру.

«Вердер»

Турнирное положение: «Музыканты» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 10 строчке турнирной таблицы.

Причем «Вердер» на 9 очков отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Вердер» не сумел одолеть «Санкт-Паули» (0:0).

До того команда не смогла обыграть «Аугсбург» (0:0). А вот чуть ранее она была разбита «Штутгартом» (0:4).

При этом «Вердер» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Музыканты» в последних поединках смотрелись бледновато. Команда не забивает 3 матча кряду.

При этом «Вердер» не преуспевает в плане надежности тылов. Команда в среднем пропускает фактически два гола за матч.

«Музыканты» уже более трех лет не могут одолеть «Боруссию» Д. Да и в нынешней диспозиции бременцы будут рады и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Музыканты» намерены преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Черно-желтые» не проигрывают 5 матчей подряд

«Музыканты» не могут забить уже 3 матча кряду

«Вердер» не побеждает «Боруссию» Д уже более трех лет

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Боруссия» Д — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.33, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.41 и 2.70.

Прогноз: «Боруссия» Д нынче поднаторела в плане результатов, да и тылы соперника не отличается сверхмонолитностью.

Номинальные хозяева мотивированы подтянуться к лидеру, и явно максимально активно полетят в атаку.

3.10 Фора «Боруссии» Д -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.10 на матч «Боруссия» Д — «Вердер» принесёт прибыль 2100₽, общая выплата — 3100₽

Ставка: Фора «Боруссии» Д -2.5 за 3.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше трех мячей.

2.10 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Боруссия» Д — «Вердер» принесёт прибыль 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.10