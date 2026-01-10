На официальном сайте «Оренбурга» появилась информация, что сразу три специалиста вошли в тренерский штаб Ильдара Ахметзянова.

Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Евгений Понятовский — тренер по работе с вратарями. В январе 2022 года Евгений Сергеевич вошёл в тренерский штаб женской команды "Зенита", с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России. С июля 2023 года работал в "Зените-2".

Александр Грищенко — помощник главного тренера. В аналогичной должности Александр Александрович работал в "Витебске" и ульяновской "Волге". В качестве главного тренера возглавлял "Балтику-2", "Балтику" и "Велес".

Мухамед Берберович — тренер-аналитик. Босниец ранее уже входил в тренерский штаб "Оренбурга" с 2024 по 2025 год.

Приветствуем специалистов и желаем им продуктивной и успешной работы в нашем клубе! » — написано на сайте клуба.

Ахметзянов возглавил «Оренбург» в октябре 2024 года. Ранее он возглавлял «КАМАЗ».