На официальном сайте «Оренбурга» появилась информация, что сразу три специалиста вошли в тренерский штаб Ильдара Ахметзянова.

Ильдар Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов globallookpress.com

«Евгений Понятовский — тренер по работе с вратарями.  В январе 2022 года Евгений Сергеевич вошёл в тренерский штаб женской команды "Зенита", с которой стал чемпионом и обладателем Суперкубка России.  С июля 2023 года работал в "Зените-2".

Александр Грищенко — помощник главного тренера.  В аналогичной должности Александр Александрович работал в "Витебске" и ульяновской "Волге".  В качестве главного тренера возглавлял "Балтику-2", "Балтику" и "Велес".

Мухамед Берберович — тренер-аналитик.  Босниец ранее уже входил в тренерский штаб "Оренбурга" с 2024 по 2025 год.

Приветствуем специалистов и желаем им продуктивной и успешной работы в нашем клубе!  » — написано на сайте клуба.

Ахметзянов возглавил «Оренбург» в октябре 2024 года.  Ранее он возглавлял «КАМАЗ».