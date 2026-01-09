Наставник калининградской «Балтики» Андрей Талалаев хочет трудиться в команде, которая будет бороться за золотые медали в чемпионате России.

Андрей Талалаев globallookpress.com

«Мы совсем недавно, после Нового года, обсуждали с членами тренерского штаба… Я хочу работать в команде, которая борется за чемпионство. Это мои планы, амбиции и стремление.

"Балтика"? Я думаю, это нужно спросить у "Ростеха" и у губернатора Калининградской области. Готова ли "Балтика" не говорить об этом, а именно бороться», — сказал Талалаев на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

После первой части сезона Талалаев с «Балтикой» идет на пятой строчке в таблице РПЛ с 35 очками, а лидирует «Краснодар» (40). В прошлом сезоне калининградцы выиграли Первую лигу.