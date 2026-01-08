Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

Деклан Райс — полузащитник «Арсенала» globallookpress.com

«Это очень важная игра. Нам нужно, чтобы "Эмирейтс" снова был с нами. Мы не проигрывали дома, нам нужно выйти на поле и выложиться на полную.

Нужно быть в правильном настроении, нужно передать эту энергию на поле, дать им (болельщикам) повод для радости и поддержки нас. Всё происходит шаг за шагом, это всего лишь ещё одна победа в рождественском расписании, надеюсь, сможем одержать эту победу и продолжить двигаться вперёд», — приводит слова Райса официальный сайт «Арсенала».

Матч между этими командами состоится сегодня, 8-го января в 23:00 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.