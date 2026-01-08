«Арсенал» и «Ливерпуль» опубликовали стартовые составы на матч 21-го тура английской Премьер-лиги.

Виктор Дьекереш — нападающий «Арсенала» globallookpress.com

«Арсенал»: Райя, Тимбер, Салиба, Магальяйнс, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Дьёкереш, Сака.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Конате, ван Дейк, Брэдли, Фримпонг, Керкез, Собослаи, Гравенберх, Мак Аллистер, Гакпо, Вирц.

Матч между этими командами состоится сегодня, 8-го января в 23:00 по мск.

«Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 48-ю очками в активе. «Ливерпуль» — на 4-й позиции с 34 баллами.