«Манчестер Сити» изучает возможность подписания центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гэи в текущее трансферное окно, сообщает BBC.

Марк Гэи globallookpress.com

«Горожане» активизировались из-за серьезных проблем в обороне. В матче с «Челси» (1:1) 4 января травмы получили два ключевых игрока центра поля — Йошко Гвардиол и Рубен Диаш. Также уже длительное время восстанавливается Джон Стоунз.

Руководство «Сити» пока не торопится с окончательным решением. Они ждут медицинских заключений по состоянию Гвардиола и Диаша, прежде чем начать переговоры о трансфере Гехи. У Гвардиола диагностирован перелом большеберцовой кости. Ему предстоит операция, и восстановление может занять значительное время.

Контракт Гехи с «Кристал Пэлас» действует до лета 2026 года. Если он не продлит соглашение, он станет свободным агентом. Это привлекает внимание крупных европейских клубов, таких как «Бавария», «Реал», «Барселона», «Интер», «Атлетико» и «Ливерпуль».