GOAL приводит семь дерзких прогнозов на вторую половину сезона АПЛ — от ухода Гвардиолы до сенсационного прорыва «Сандерленда».

В четверг вечером Премьер-лига пересекла экватор сезона. «Арсенал» подошел к середине чемпионата с многообещающим шестиочковым отрывом на вершине таблицы — «канониры» всерьез нацелены положить конец мучительной 22-летней засухе без титулов, а их шансы только выросли после тяжелой, вырванной на характере победы над «Борнмутом» в субботу.

Разумеется, «Манчестер Сити» остается крайне опасным преследователем — в этом «Арсенал» уже не раз убеждался на собственном опыте, — а «Астон Вилла», несмотря на болезненное поражение 1:4 на «Эмирейтс» во вторник, будет надеяться сохранить контакт с лидерами.

Что касается действующих чемпионов из «Ливерпуля», то от команды Арне Слота сейчас сложно ждать чего-то определенного: за последние шесть месяцев мерсисайдцы пережили немало потрясений. В «Челси» же по-прежнему царит неопределенность.

Внизу таблицы «Вулверхэмптон» выглядит обреченным на вылет, несмотря на первую победу в сезоне, добытую в субботу. Но кто отправится в Чемпионшип вместе с ними?

Ниже — большие прогнозы GOAL на вторую половину сезона английской Премьер-лиги.

Падение Арне Слота продолжится

Вряд ли кто-то всерьез верит, что главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота уволят в ближайшее время — хотя бы потому, что всего чуть больше шести месяцев назад голландец поднимал над головой трофей Премьер-лиги.

Арне Слот globallookpress.com

К тому же «красные» сумели оправиться от исторически провального отрезка и выдали серию из девяти матчей без поражений во всех турнирах, что позволило им вернуться в зону Лиги чемпионов.

Однако за последние пять недель мы не увидели ровным счетом ничего, что указывало бы на движение «Ливерпуля» в правильном направлении. Слот, возможно, и остановил падение, но признаков реального прогресса — ноль.

Более того, сейчас уже не совсем понятно, в чем заключается общий план: игроки выглядят абсолютно лишенными идей. Это поразительное положение дел, которое крайне негативно характеризует работу главного тренера.

Вирджил ван Дейк и Алексис Макаллистер globallookpress.com

Слот и его команда раз за разом делают и говорят одно и то же, но по какой-то причине продолжают ожидать иного результата. Поэтому, несмотря на то что мы по-прежнему ожидаем выхода «Ливерпуля» в Лигу чемпионов в следующем сезоне, этому есть лишь два объяснения: Англия почти наверняка снова получит дополнительную путевку, а конкуренты «красных» в борьбе за место в топ-5 испытывают еще более серьезные проблемы, чем они сами.

Тем не менее, во второй половине сезона давление на Слота и его тактические решения заметно усилится. Мы практически не сомневаемся, что этот чемпионат «Ливерпуль» завершит без трофеев.

И пусть команда снова набирает очки, качество игры по-прежнему оставляет удручающее впечатление — настолько, что выступления «красных» на «Энфилде» откровенно разочаровывают.

«Арсенал» без особых проблем выиграет чемпионат

Справедливо это или нет, за «Арсеналом» давно закрепилась репутация команды, которая «ломается» в ключевых матчах, поэтому многие ожидают от «канониров» срыва на решающем отрезке чемпионской гонки.

Микель Артета и Мартин Субименди globallookpress.com

Однако, даже несмотря на возможное психологическое давление, связанное с попыткой выиграть первый титул с 2004 года, мы не считаем, что лондонцы окажутся под серьезным прессингом — по крайней мере, извне.

Действующий чемпион «Ливерпуль» уже выбыл из борьбы, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» по-настоящему в нее так и не включились, а победная серия «Астон Виллы» изначально выглядела нежизнеспособной на длинной дистанции.

Да, у «Манчестер Сити» богатая история камбэков в борьбе с «Арсеналом» на финише сезона. Однако нынешний состав команды Пепа Гвардиолы уже не так силен, как раньше: несколько недавних новичков явно не смогли заменить звезд прошлого поколения.

В противоположность этому «Арсенал» при Микеле Артете выглядит сильнее, чем когда-либо. Испанский специалист достаточно уверенно справился с чередой травм в первой половине сезона — во многом благодаря глубине и качеству состава на «Эмирейтс».

Если добавить к этому тот факт, что «канониры» уже сыграли большинство ключевых матчей с прямыми конкурентами на выезде, уверенная победа в чемпионате начинает выглядеть скорее закономерностью, чем просто возможным сценарием.

«Челси» увольняет преемника Энцо Марески

Энцо Мареска всего полгода назад выиграл с «Челси» Клубный чемпионат мира, однако его отставка вовсе не стала неожиданностью.

«Синие» выпали из топ-4 после удручающего отрезка — всего одна победа в семи матчах Премьер-лиги, — а судьба итальянца была фактически предрешена в тот момент, когда он публично раскритиковал клуб за недостаток поддержки в течение 48 часов после поражения от «Аталанты» в Бергамо в Лиге чемпионов.

Энцо Мареска globallookpress.com

Не вызывает удивления и информация о том, что на смену Мареске готовят Лиама Росеньора. Англичанин уже работает в «Страсбуре» — клубе, который рассматривается как своего рода «фарм-команда» «Челси».

Справедливости ради, бывший крайний защитник проделал во Франции весьма достойную работу. «Страсбур» идет седьмым в Лиге 1 и уверенно вышел в 1/8 финала Лиги конференций, заняв первое место в общей таблице.

Однако сложно испытывать восторг от назначения человека, который никогда не работал — и даже не играл — на уровне топ‑клубов Европы и был уволен из «Халла» за якобы излишне осторожный футбол.

В результате вполне можно представить, как болельщики достаточно быстро настроятся против нового тренера — и против владельцев клуба — в случае, если «Челси» вновь останется без Лиги чемпионов. И тогда хаотичное руководство «синих» может уже этим летом заняться поиском очередного главного тренера.

«Вест Хэм» вылетит из Премьер-лиги

Мы считали, что «Вест Хэм» обречен на вылет еще до унизительного поражения от «Вулверхэмптона» в субботу — теперь же уверены в этом на все сто процентов.

«Вест Хэм» globallookpress.com

Разумеется, клуб намерен поддержать Нуну Эшпириту Санту на трансферном рынке: «молотобойцы» в ближайшее время должны оформить переходы Пабло Фелипе и Тати Кастельяноса, заплатив за них в общей сложности 47 миллионов фунтов.

Однако у нас нет ни малейшей уверенности, что кто-то из них сумеет добиться успеха там, где уже провалились многие нападающие, — прежде всего из-за того, насколько слабо сейчас выглядит сама команда.

Жестко критикуемые владельцы клуба, возможно, и были правы, расставшись с Грэмом Поттером в конце сентября: результаты соответствовали качеству игры. Но нельзя сказать, что при его португальском преемнике ситуация улучшилась — ни по счету на табло, ни по содержанию футбола.

Да, «Вест Хэм» по-прежнему всего в четырех очках от зоны спасения и располагает рядом качественных исполнителей, таких как Лукас Пакета и Джаррод Боуэн. Но ни одна команда не застрахована от вылета — и уж тем более та, которая слишком много пропускает и при этом катастрофически мало забивает. А это, как известно, прямой путь в Чемпионшип.

Пеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола недавно отметил, что вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити» ему задают в каждом сезоне без исключения. Однако на этот раз разговоры о его будущем ощущаются иначе.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

По действующему контракту Гвардиоле осталось работать чуть менее 18 месяцев, и сам он утверждает, что полностью доволен жизнью и работой на «Этихаде».

Владельцы клуба из Абу-Даби также продолжают щедро инвестировать в усиление состава каталонца — следующим новичком «Сити», как ожидается, может стать Антуан Семеньо.

Тем не менее, «горожане» уже начали прорабатывать варианты на будущее и подыскивать потенциальную замену. По сообщениям, главным кандидатом считается Энцо Мареска, который теперь доступен на рынке после того, как итальянец фактически — и весьма показательно — сам довел ситуацию в «Челси» до своего увольнения.

Разумеется, на фоне этого существует немало других факторов, включая исход разбирательства Премьер-лиги против клуба по делу о более чем 100 предполагаемых нарушениях финансового регламента.

Но, как говорил сам Гвардиола, он уйдет «рано или поздно». И у нас есть ощущение, что после десяти преобразивших клуб сезонов в Манчестере Пеп предпочтет красиво уйти в закат.

«Сандерленд» пробьется в еврокубки

То, что «Сандерленд» показал в первой половине сезона, действительно заслуживает восхищения. Не стоит забывать: все три команды, поднявшиеся из Чемпионшипа, традиционно считались главными кандидатами на немедленное возвращение обратно.

«Сандерленд» globallookpress.com

Да, «Сандерленд» потратил огромные средства в летнее трансферное окно, но это создало и дополнительные сложности для главного тренера Режиса Ле Бри — ему фактически пришлось в кратчайшие сроки интегрировать в состав целую группу новичков. Задача далеко не из простых — достаточно вспомнить опыт Арне Слота.

Тем не менее, Ле Бри справился с ней блестяще. На момент написания материала «черные коты» занимают восьмое место, всего в четырех очках от идущего четвертым «Ливерпуля».

Мы не считаем, что у «Сандерленда» хватит атакующего потенциала, чтобы замахнуться на Лигу чемпионов. Но выход в еврокубки выглядит вполне реальной целью.

Команда крайне неудобна для соперников на «Стэдиум оф Лайт», обладает третьей по надежности обороной в лиге (всего 19 пропущенных мячей), а меньше поражений в этом сезоне потерпел лишь «Арсенал».

Рубен Аморим избежит отставки

Прогноз от редакции GOAL был опубликован еще до увольнения Рубена Аморима. 5 января 2026 года «Манчестер Юнайтед» объявил о решении отправить португальского специалиста в отставку.

Рубену Амориму откровенно повезло, что он до сих пор остается главным тренером «Манчестер Юнайтед». Его предшественник Эрик тен Хаг, выигравший Кубок Англии, был уволен после неудачного старта сезона-2024/25, однако с приходом Аморима команда ничуть не прибавила.

Рубен Аморим globallookpress.com

Более того, при нем «Юнайтед» сделал шаг назад, установив целую серию нежелательных антирекордов и финишировав на худшем в своей истории месте в Премьер-лиге — 15-м. Дополнительно ситуацию усугубило унизительное поражение от хронически неудачливого «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы.

На первый взгляд в текущем сезоне дела пошли лучше: «Юнайтед» идет шестым и всего в трех очках от занимающего четвертое место «Ливерпуля». Однако борьба за еврокубки — это минимум, на который рассчитывали болельщики после того, как летом клуб потратил более 200 миллионов фунтов на перестройку атакующей линии.

А суровая правда в том, что команда все еще играет плохо, а Аморим продолжает удивлять странными и зачастую вредными решениями по ходу матчей.

Несмотря на все это, мы не ожидаем отставки Аморима до конца сезона. Во-первых, слабость конкурентов в сочетании с отсутствием еврокубковой нагрузки позволяет «Юнайтед» всерьез рассчитывать на место в топ-6 — и это вполне можно будет преподнести болельщикам как шаг вперед.

Но, пожалуй, важнее всего другое: сэр Джим Рэтклифф фактически загнал себя в угол, вложив слишком много времени, денег и усилий в назначение, публичную защиту и поддержку Аморима.

Поэтому, хотя мы ни на секунду не сомневаемся, что летом Аморим будет заслуживать увольнения, есть все основания полагать, что и в следующем сезоне он продолжит возглавлять «Манчестер Юнайтед».