GOAL приводит семь дерзких прогнозов на вторую половину сезона АПЛ — от ухода Гвардиолы до сенсационного прорыва «Сандерленда».
В четверг вечером Премьер-лига пересекла экватор сезона. «Арсенал» подошел к середине чемпионата с многообещающим шестиочковым отрывом на вершине таблицы — «канониры» всерьез нацелены положить конец мучительной 22-летней засухе без титулов, а их шансы только выросли после тяжелой, вырванной на характере победы над «Борнмутом» в субботу.
Разумеется, «Манчестер Сити» остается крайне опасным преследователем — в этом «Арсенал» уже не раз убеждался на собственном опыте, — а «Астон Вилла», несмотря на болезненное поражение 1:4 на «Эмирейтс» во вторник, будет надеяться сохранить контакт с лидерами.
Что касается действующих чемпионов из «Ливерпуля», то от команды Арне Слота сейчас сложно ждать чего-то определенного: за последние шесть месяцев мерсисайдцы пережили немало потрясений. В «Челси» же по-прежнему царит неопределенность.
Внизу таблицы «Вулверхэмптон» выглядит обреченным на вылет, несмотря на первую победу в сезоне, добытую в субботу. Но кто отправится в Чемпионшип вместе с ними?
Ниже — большие прогнозы GOAL на вторую половину сезона английской Премьер-лиги.
Падение Арне Слота продолжится
Вряд ли кто-то всерьез верит, что главного тренера «Ливерпуля» Арне Слота уволят в ближайшее время — хотя бы потому, что всего чуть больше шести месяцев назад голландец поднимал над головой трофей Премьер-лиги.
К тому же «красные» сумели оправиться от исторически провального отрезка и выдали серию из девяти матчей без поражений во всех турнирах, что позволило им вернуться в зону Лиги чемпионов.
Однако за последние пять недель мы не увидели ровным счетом ничего, что указывало бы на движение «Ливерпуля» в правильном направлении. Слот, возможно, и остановил падение, но признаков реального прогресса — ноль.
Более того, сейчас уже не совсем понятно, в чем заключается общий план: игроки выглядят абсолютно лишенными идей. Это поразительное положение дел, которое крайне негативно характеризует работу главного тренера.
Слот и его команда раз за разом делают и говорят одно и то же, но по какой-то причине продолжают ожидать иного результата. Поэтому, несмотря на то что мы по-прежнему ожидаем выхода «Ливерпуля» в Лигу чемпионов в следующем сезоне, этому есть лишь два объяснения: Англия почти наверняка снова получит дополнительную путевку, а конкуренты «красных» в борьбе за место в топ-5 испытывают еще более серьезные проблемы, чем они сами.
Тем не менее, во второй половине сезона давление на Слота и его тактические решения заметно усилится. Мы практически не сомневаемся, что этот чемпионат «Ливерпуль» завершит без трофеев.
И пусть команда снова набирает очки, качество игры по-прежнему оставляет удручающее впечатление — настолько, что выступления «красных» на «Энфилде» откровенно разочаровывают.
«Арсенал» без особых проблем выиграет чемпионат
Справедливо это или нет, за «Арсеналом» давно закрепилась репутация команды, которая «ломается» в ключевых матчах, поэтому многие ожидают от «канониров» срыва на решающем отрезке чемпионской гонки.
Однако, даже несмотря на возможное психологическое давление, связанное с попыткой выиграть первый титул с 2004 года, мы не считаем, что лондонцы окажутся под серьезным прессингом — по крайней мере, извне.
Действующий чемпион «Ливерпуль» уже выбыл из борьбы, «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Тоттенхэм» по-настоящему в нее так и не включились, а победная серия «Астон Виллы» изначально выглядела нежизнеспособной на длинной дистанции.
Да, у «Манчестер Сити» богатая история камбэков в борьбе с «Арсеналом» на финише сезона. Однако нынешний состав команды Пепа Гвардиолы уже не так силен, как раньше: несколько недавних новичков явно не смогли заменить звезд прошлого поколения.
В противоположность этому «Арсенал» при Микеле Артете выглядит сильнее, чем когда-либо. Испанский специалист достаточно уверенно справился с чередой травм в первой половине сезона — во многом благодаря глубине и качеству состава на «Эмирейтс».
Если добавить к этому тот факт, что «канониры» уже сыграли большинство ключевых матчей с прямыми конкурентами на выезде, уверенная победа в чемпионате начинает выглядеть скорее закономерностью, чем просто возможным сценарием.
«Челси» увольняет преемника Энцо Марески
Энцо Мареска всего полгода назад выиграл с «Челси» Клубный чемпионат мира, однако его отставка вовсе не стала неожиданностью.
«Синие» выпали из топ-4 после удручающего отрезка — всего одна победа в семи матчах Премьер-лиги, — а судьба итальянца была фактически предрешена в тот момент, когда он публично раскритиковал клуб за недостаток поддержки в течение 48 часов после поражения от «Аталанты» в Бергамо в Лиге чемпионов.
Не вызывает удивления и информация о том, что на смену Мареске готовят Лиама Росеньора. Англичанин уже работает в «Страсбуре» — клубе, который рассматривается как своего рода «фарм-команда» «Челси».
Справедливости ради, бывший крайний защитник проделал во Франции весьма достойную работу. «Страсбур» идет седьмым в Лиге 1 и уверенно вышел в 1/8 финала Лиги конференций, заняв первое место в общей таблице.
Однако сложно испытывать восторг от назначения человека, который никогда не работал — и даже не играл — на уровне топ‑клубов Европы и был уволен из «Халла» за якобы излишне осторожный футбол.
В результате вполне можно представить, как болельщики достаточно быстро настроятся против нового тренера — и против владельцев клуба — в случае, если «Челси» вновь останется без Лиги чемпионов. И тогда хаотичное руководство «синих» может уже этим летом заняться поиском очередного главного тренера.
«Вест Хэм» вылетит из Премьер-лиги
Мы считали, что «Вест Хэм» обречен на вылет еще до унизительного поражения от «Вулверхэмптона» в субботу — теперь же уверены в этом на все сто процентов.
Разумеется, клуб намерен поддержать Нуну Эшпириту Санту на трансферном рынке: «молотобойцы» в ближайшее время должны оформить переходы Пабло Фелипе и Тати Кастельяноса, заплатив за них в общей сложности 47 миллионов фунтов.
Однако у нас нет ни малейшей уверенности, что кто-то из них сумеет добиться успеха там, где уже провалились многие нападающие, — прежде всего из-за того, насколько слабо сейчас выглядит сама команда.
Жестко критикуемые владельцы клуба, возможно, и были правы, расставшись с Грэмом Поттером в конце сентября: результаты соответствовали качеству игры. Но нельзя сказать, что при его португальском преемнике ситуация улучшилась — ни по счету на табло, ни по содержанию футбола.
Да, «Вест Хэм» по-прежнему всего в четырех очках от зоны спасения и располагает рядом качественных исполнителей, таких как Лукас Пакета и Джаррод Боуэн. Но ни одна команда не застрахована от вылета — и уж тем более та, которая слишком много пропускает и при этом катастрофически мало забивает. А это, как известно, прямой путь в Чемпионшип.
Пеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити»
Пеп Гвардиола недавно отметил, что вопрос о возможном уходе из «Манчестер Сити» ему задают в каждом сезоне без исключения. Однако на этот раз разговоры о его будущем ощущаются иначе.
По действующему контракту Гвардиоле осталось работать чуть менее 18 месяцев, и сам он утверждает, что полностью доволен жизнью и работой на «Этихаде».
Владельцы клуба из Абу-Даби также продолжают щедро инвестировать в усиление состава каталонца — следующим новичком «Сити», как ожидается, может стать Антуан Семеньо.
Тем не менее, «горожане» уже начали прорабатывать варианты на будущее и подыскивать потенциальную замену. По сообщениям, главным кандидатом считается Энцо Мареска, который теперь доступен на рынке после того, как итальянец фактически — и весьма показательно — сам довел ситуацию в «Челси» до своего увольнения.
Разумеется, на фоне этого существует немало других факторов, включая исход разбирательства Премьер-лиги против клуба по делу о более чем 100 предполагаемых нарушениях финансового регламента.
Но, как говорил сам Гвардиола, он уйдет «рано или поздно». И у нас есть ощущение, что после десяти преобразивших клуб сезонов в Манчестере Пеп предпочтет красиво уйти в закат.
«Сандерленд» пробьется в еврокубки
То, что «Сандерленд» показал в первой половине сезона, действительно заслуживает восхищения. Не стоит забывать: все три команды, поднявшиеся из Чемпионшипа, традиционно считались главными кандидатами на немедленное возвращение обратно.
Да, «Сандерленд» потратил огромные средства в летнее трансферное окно, но это создало и дополнительные сложности для главного тренера Режиса Ле Бри — ему фактически пришлось в кратчайшие сроки интегрировать в состав целую группу новичков. Задача далеко не из простых — достаточно вспомнить опыт Арне Слота.
Тем не менее, Ле Бри справился с ней блестяще. На момент написания материала «черные коты» занимают восьмое место, всего в четырех очках от идущего четвертым «Ливерпуля».
Мы не считаем, что у «Сандерленда» хватит атакующего потенциала, чтобы замахнуться на Лигу чемпионов. Но выход в еврокубки выглядит вполне реальной целью.
Команда крайне неудобна для соперников на «Стэдиум оф Лайт», обладает третьей по надежности обороной в лиге (всего 19 пропущенных мячей), а меньше поражений в этом сезоне потерпел лишь «Арсенал».
Рубен Аморим избежит отставки
Рубену Амориму откровенно повезло, что он до сих пор остается главным тренером «Манчестер Юнайтед». Его предшественник Эрик тен Хаг, выигравший Кубок Англии, был уволен после неудачного старта сезона-2024/25, однако с приходом Аморима команда ничуть не прибавила.
Более того, при нем «Юнайтед» сделал шаг назад, установив целую серию нежелательных антирекордов и финишировав на худшем в своей истории месте в Премьер-лиге — 15-м. Дополнительно ситуацию усугубило унизительное поражение от хронически неудачливого «Тоттенхэма» в финале Лиги Европы.
На первый взгляд в текущем сезоне дела пошли лучше: «Юнайтед» идет шестым и всего в трех очках от занимающего четвертое место «Ливерпуля». Однако борьба за еврокубки — это минимум, на который рассчитывали болельщики после того, как летом клуб потратил более 200 миллионов фунтов на перестройку атакующей линии.
А суровая правда в том, что команда все еще играет плохо, а Аморим продолжает удивлять странными и зачастую вредными решениями по ходу матчей.
Несмотря на все это, мы не ожидаем отставки Аморима до конца сезона. Во-первых, слабость конкурентов в сочетании с отсутствием еврокубковой нагрузки позволяет «Юнайтед» всерьез рассчитывать на место в топ-6 — и это вполне можно будет преподнести болельщикам как шаг вперед.
Но, пожалуй, важнее всего другое: сэр Джим Рэтклифф фактически загнал себя в угол, вложив слишком много времени, денег и усилий в назначение, публичную защиту и поддержку Аморима.
Поэтому, хотя мы ни на секунду не сомневаемся, что летом Аморим будет заслуживать увольнения, есть все основания полагать, что и в следующем сезоне он продолжит возглавлять «Манчестер Юнайтед».