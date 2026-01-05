Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло решение освободить от своей должности главного тренера Рубена Аморима, информирует главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

Рубен Аморим globallookpress.com

Также ему вторит и другой влиятельный журналист Дэвид Орнштейн из The Athletic.

По данным источника, скоро об увольнении португальца станет известно официально, а команду пока возглавит бывший игрок манкунианцев Даррен Флетчер.

Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед» в ноябре 2024 года. Сейчас команда занимает 6-е место с 31 очком после 20 туров.