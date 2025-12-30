LiveSport.RuLiveSport.RuРедакционный материалПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Чемпион и четырехкратный обладатель Кубка России Юрий Дроздов поговорил с журналистом Олегом Старухиным о лучших европейских игроках и клубах, российском чемпионате и оригинальных правилах Медиалиги.

«Талалаев — открытие первой половины сезона»

— Юрий, какие впечатления от первой, осенней, части чемпионата?  Кто произвёл наилучшее впечатление?  Кто огорчил?  Давайте начнём с лидирующей пятёрки.

— «Краснодар» доказывает, что звание чемпиона завоевал заслуженно.  «Зенит», думаю, во втором круге прибавит и доберёт очки.  Основная борьба за титул развернётся именно между этими командами.  Хорошо проявил себя «Локомотив».  Политика клуба — опираться на своих воспитанников и покупать минимум легионеров, сработала.  Успешное выступление железнодорожников — во многом заслуга тренерского штаба.  ЦСКА слегка разочаровал, хотя у армейцев были и красивые яркие игры.  Но иногда теряли очки, когда надо было выигрывать и подниматься на первое место.  Эти четыре команды и разыграют чемпионский титул.

Очень понравилась «Балтика» под руководством Андрея Талалаева.  Играют калининградцы очень агрессивно и дома, и в выездных матчах.  Поэтому место в первой пятёрке занимают абсолютно по делу.  Грозных фаворитов не боятся.  Все матчи с лидерами провели очень достойно, зачастую выступая «первым номером».  На сегодняшний день можно сказать, что Талалаев это — открытие первой половины сезона.

— Что скажете о клубах из середины таблицы?

— Если взять первый отрезок, то, закрутившись в тренерской чехарде, «Спартак» его провёл неудачно.  Когда руководство клуба найдёт достойную замену Станковичу, поборется за места в первой пятёрке.  Народная команда традиционно должна быть наверху.  У «Рубина» было великолепное начало под руководством Рахимова, но потом пошли перепады.  Яркие матчи чередовались с откровенно провальными.  Хотя, в Казани очень хорошо усилились перед сезоном.  Поэтому, можно уверенно сказать, что вторую половину осенней части турнира «Рубин» откровенно провалил.

«Ахмат» после прихода Черчесова очень порадовал и качеством игры, и результатом.  Станислав Саламович очень хорошо сработал, и лишний раз доказал, что он топовый и квалифицированный тренер.  Если в прошлом чемпионате грозненцы мучались и боролись за выживание, то в этом и игрой радовали, и болельщиков на трибуны привлекли.  Поддержка команды стала намного сильнее.  Этот отрезок Черчесову можно занести в актив.  Достойно выступает тольяттинский «Акрон».  Тедеев сколотил очень симпатичную команду, которая крепко держится в середине турнирной таблицы.  У «Акрона» — опытный лидер в лице Артёма Дзюбы.  Бомбардир и сам проводит хороший сезон, и ведёт за собой молодёжь.  Так что тольяттинцам уверенно ставим «зачёт».

А вот московское «Динамо», да ещё с таким подбором футболистов, в первой части чемпионата разочаровало.  С чем это связано?  Думаю, что основная проблема — не в главном тренере, как считают многие специалисты.  Скорее всего дело в разногласиях внутри клуба.  И помощники, и руководители, и игроки — в процессе участвуют все.  Ещё раз повторю: с таким составом идти на десятом месте после двух успешных интересных сезонов под руководством Марцела Лички — твёрдый «незачёт»!

Игорь Осинькин
Игорь Осинькин globallookpress.com

— В нижней части все команды выступают приблизительно одинаково…

— Согласен.  Но в отрицательном плане выделю «Сочи».  У клуба хороший бюджет, отличный стадион, а стоят на вылет.  Да и в прошлом сезоне вышли в РПЛ лишь благодаря чуду и стечению обстоятельств.  Но, думаю, с приходом такого опытного и грамотного специалиста, как Игорь Осинькин, у клуба из курортной столицы всё наладится.  В «Пари НН» и «Оренбурге» ситуация во многом схожая.  В Махачкале отправили в отставку тренера Биджиева, который поставил команде игру и выстроил схему, приносящую результат.  Особенно это было видно по успешному выступлению дагестанского клуба в Кубке России.  Много вопросов по «Ростову» и «Крыльям Советов», у которых серьёзные финансовые проблемы.  Но, до проходной черты в 30 очков ростовчанам нужно лишь 3 победы, поэтому они должны справиться.

«Проблемы зачастую возникают в селекционных отделах»

— Ваш «Локомотив» выжал из своих возможностей 100% или есть ещё потенциал?

— Конечно, потенциал есть.  В команде много молодых футболистов, способных прибавить и выстрелить.  Наглядный пример — Батраков, который после резвого старта оборотов не сбавил.  Тренер доверяет молодым игрокам, а российская молодёжь, соответственно, даёт результат.  Но всё же красно-зелёным не хватает уверенности и опыта в матчах против топ-клубов.  «Краснодар» или «Зенит» соперников изучают тщательно, и стараются нивелировать его сильные качества.  Когда футболист набирает определённое количество игр, то и играть начинает совершенно по-другому.  Взять того же Батракова: сегодня это совершенно другой футболист, нежели два сезона назад, когда Алексей дебютировал в РПЛ.

«Локомотив» обязательно поборется за звание чемпиона.  Как говорится, посмотрите в таблицу, посмотрите, сколько у команды очков.  Но для этого ему нужно усиление.  В первую очередь необходимы два квалифицированных защитника.  Тогда можно будет избежать традиционного для железнодорожников спада во втором круге.  Не на пользу клубу идут разговоры об уходе Баринова.  Это — системообразующий игрок, капитан команды, член сборной России, воспитанник «Локомотива».  Найти на замену россиянина такого же качества будет очень тяжело.  Тем более, что хороших игроков опорной зоны, полузащитников-разрушителей, способных параллельно делать результат, в стране большой дефицит.  Если Баринов покинет клуб, это будет очень серьёзная потеря.

— Как оцените работу и квалификацию Михаила Галактионова?

— Считаю, что основная заслуга успешного выступления «Локомотива» — в работе тренерского штаба.  Если сравнить состав железнодорожников с «Краснодаром» «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком», то сравнение это будет явно не в их пользу.  В вышеперечисленных клубах костяк команды состоит из иностранцев, у «Локо» — наоборот, из россиян, многие из которых являются воспитанниками клубной академии.  И главная роль здесь как раз у Михаила Галактионова и его помощников.

— Можете объяснить феноменальный взлёт «Балтики» и секрет успешной работы Андрея Талалаева?

— Один из столпов такого удачного выступления — очень хорошая атмосфера внутри коллектива.  Она способствует тому, что тренеры, игроки, руководители и административный штаб работают, как единое целое, как монолит.  И это принесло место в лидирующей группе.  Даже по послематчевым собраниям команды видно, что команда очень сплочённая.  Талалаев объединил игроков, настроил их на результат.  А игроки в свою очередь поверили, что смогут этого результата достичь.  И игра у «Балтики» поставленная: отлаженная под любые ситуации на поле схема, постоянно прессингуют, и в атаке интересно действуют.  Но главный козырь калининградской команды — грамотно и надёжно (лишь 7 пропущенных мячей в 18 матчах) обороняются.  Очень рад за Андрея, с которым вместе выступали и в молодёжной лиге, и в молодёжной сборной страны, и друг против друга часто играли в матчах «Торпедо» — «Локомотив».  Огромный респект коллеге!

— «Локомотив» и «Балтика» расположились в таблице недалеко от «Зенита» и выше «Спартака», потративших на приобретение иностранцев гигантские средства.  Имеет ли смысл приобретать дорогих легионеров, если наши клубы не играют в еврокубках, а в очках это не дает преимущества?

— Проблемы возникают в селекционных отделах клубов, которые зачастую не угадывают с нужными легионерами.  Зарубежных игроков надо точечно приобретать на конкретную позицию, и подходящих под стиль и схему команды.  Нужно ещё дать время на адаптацию в новой стране и клубе.  А не надеяться, что дорогой футболист начнёт приносить результат с первых матчей.  Другая составляющая — тренеры, которые должны наладить коммуникации между высокооплачиваемыми иностранцами и рвущимися в бой талантливыми молодыми парнями из дубля.  Найти здесь золотую середину не всегда получается.  У «Зенита» ставка на талантливых южноамериканцев часто срабатывает.  Многие потом уезжают в топовые клубы и выступают за сборные своих стран.

В таких приглашениях очень много нюансов.  Но в целом сейчас, когда наши клубы не выступают на международной арене, брать за огромные деньги легионеров не логично.  Хотя, Галицкий, мечтающий об 11 воспитанниках в составе команды, для борьбы за чемпионство всё равно покупает мастеровитых игроков за рубежом.  Без футболистов с более высоким уровнем подготовки и опытом титулы не завоюешь.

Деян Станкович
Деян Станкович globallookpress.com

— Не рано ли уволили Станковича, который набрал максимальный процент побед в построманцевском «Спартаке»?

— Не находясь внутри клуба и не зная внутренних взаимоотношений, истинных причин увольнения, судить об этой отставке не берусь.  Возможно, после такого количества удалений, терпение руководства «Спартака» в какой-то момент иссякло.  А возможно, что причина — в результате.  При всех этих высоких процентах, команда сейчас расположилась на неприличном для красно-белых 6 месте.

— Сейчас наступило межсезонье.  Про усиление обороны «Локомотива» вы уже сказали.  А какие позиции стоит укрепить другим лидерам?

— Лидерам российского чемпионата, если и нужны усиления состава, то только точечные.  А вот у селекционных отделов клубов из нижней половины турнирной таблицы работы должно быть предостаточно.  Думаю, будут искать даже в первой лиге.  Хотя это не то качество, которое поможет выбраться из «подвала».

«Очень понравился Жоау Невеш»

— В финале Межконтинентального кубка Матвей Сафонов отразил 4 пенальти подряд.  Это можно назвать вратарским подвигом?

— Матвей — молодец!  Ему дали шанс, и он провёл великолепный матч, показал на что способен.  Доказал, что после ухода основного вратаря Доннаруммы, способен стать достойным первым номером.  В финале Межконтинентального кубка проявил себя на 200%.  Особенно, если учесть, что 2 игрока, включая лидера ПСЖ и обладатель «Золотого мяча» Дембеле, в серии пенальти не забили.  Не просто так его вся команда после матча качала на руках!  Мы должны гордится вратарём, который так здорово играет в одном из лучших клубов мира — ПСЖ.

— Сафонова можно назвать голкипером экстра-класса?

— Пока нет.  Матвей свой путь только начинает.  Если он все сегодняшние титулы выиграет, будучи в подавляющем большинстве матчей основным вратарём, тогда и можно будет об этом говорить.  А пока рановато.  Звания заслуживают на футбольном поле, а не на скамейке запасных.  Так что лавры у Сафонова пока небольшие.

— А как в целом оцениваете уровень российских вратарей.  Легендарный Ринат Дасаев недавно очень сильно раскритиковал их, включая того же Сафонова.

— Не думаю, что сегодня можно объективно судить о классе российских голкиперов, когда они не играют в международных соревнованиях.  Даже товарищеские матчи сборной — всё равно не то.  Достойные соперники у главной команды были только в последних двух матчах.  Сравнивать негде и не с кем.  А судить о классе вратарей по количеству сейвов или проценту отбитых мячей во внутреннем чемпионате, на мой субъективный взгляд, несерьёзно.

— Кого выделите в этом году в европейском футболе, в топовых чемпионатах и еврокубках?

— В первую очередь нравится ПСЖ.  Играют в рваном ритме.  Сначала убаюкивают соперника, а потом внезапно включают высокие скорости в атаке.  Также выделю «Барселону», мадридский «Атлетико», «Манчестер Сити», «Ливерпуль».  Очень современный футбол показывает сегодня «Бавария».  Особенно впечатляют их быстрые переходы от обороны к атаке.  Помимо команд из первых пяти чемпионатов, в еврокубках очень порадовали скандинавы и голландцы.  Несколько раз блеснули греки.  Поэтому очень жалко, что наши клубы находятся в стороне от этих соревнований.

— Сейчас таблица Лиги чемпионов и чемпионата Англии возглавляет давно ничего не выигрывавший лондонский «Арсенал».  Как прокомментируете выступление этого клуба?

— У «Арсенала» в первую очередь стоит отметить сбалансированную между атакой и обороной игру.  Приятно посмотреть на молниеносные атаки канониров, быстрый переход к обороне, розыгрыш стандартных положений.  Есть чему поучиться, когда просматриваешь матчи «Арсенала».  И сами игроки очень квалифицированные.  О том, чтобы тренировать такую команду можно только мечтать.

— Их тренер Артета принял команду 6 лет назад, и в первый сезон занял низкое для клуба 8 место.  Может, руководителям столичных «Спартака» и «Динамо» имеет смысл взять пример с коллег из лондонского клуба, а не заниматься тренерской чехардой?

— Большую роль здесь сыграло доверие руководства клуба, которое не стало убирать тренера после первого неудачного сезона.  Наверное, понравились тренировочный процесс, взаимоотношения в команде и масса других нюансов.  Видимо, и игроки довольны.  Никаких скандалов по поводу недовольства недостатком игрового времени в «Арсенале», в отличие от других английских клубов, давно не слышно.

Жоау Невеш
Жоау Невеш globallookpress.com

— А из игроков кого выделите?

— Дембеле, считаю, достоин «Золотого мяча».  Помимо обилия титулов и забитых мячей, он очень много в этом сезоне работал на команду.  Лидером был и в сборной, и в клубе-победителе Лиги Чемпионов.  А это — главный показатель.  На второе место поставил бы Ямаля, а на третье — центрального полузащитника ПСЖ Жоау Невеша.  Очень нравится этот игрок.  Огромный объём работы выполняет.  В системе французской команды этот опорный полузащитник — самое главное звено.  Не просто так его трансферная стоимость, наряду с Витиньо, самая высокая в клубе.

«Начинать тренерам надо с детских команд»

— Юрий, чем занимаетесь сейчас?  Продолжаете тренировать в Медиалиге?

— Да, но уже в другой команде, которая недавно образовалась и называется «ViBE».  Буквально несколько часов назад мы завоевали кубок Медиалиги по версии М11.  Интересный турнир с очень оригинальными нововведениями в футбольные правила.

— Что это за новшества?

— Их очень много.  Например, на 10 минут вводится оранжевый мяч вместо обычного.  Если им забивают гол, команда получает право на буллиталити (альтернатива традиционным пенальти), что увеличивает шансы в 2 раза.  В начале игры обе команды стартуют из вратарской, и кто первый добежал до мяча, тот и начинает.  ВАР можно смотреть 3 раза за игру.  Есть ещё и красный мяч, гол которым считается за два, опция введения 12-го игрока и много других новаций, придающих матчам элементы шоу.

— Нет ли желания возвратиться в профессиональный футбол, пусть и в низшие лиги?  Или в Медиалиге комфортнее?

— Даже во 2-й лиге порядка и дисциплины больше, чем в медийном футболе.  Плюс больше спортивной составляющей: все стремятся попасть в более высокий дивизион.  В Медиалиге же постоянно играешь из сезона в сезон с одними и теми же командами.  Когда всю карьеру провёл в профессиональном футболе, к такому шоу относишься снисходительно.  Поначалу было интересно, но дальше понял, что не совсем моё это. 2 тренировки в неделю — слишком щадящий график для профессионального тренера.

— Что вам дала работа в этом проекте?  Это — серьёзный опыт или больше сочетание заработка с неким развлечением, шоу?

— Тренеру нужен разный опыт.  Начинать надо с детских команд, а дальше идти от низших лиг к высшим.  Свои идеи можно везде обкатывать и реализовывать.  Практиковаться надо постоянно.  Тогда и в серьёзный клуб придёшь уверенным и спокойным за свою работу.

— Предложения из профессиональных лиг у вас есть?

— С января приступаю к новой работе в профессиональном футболе.  Пока ничего не буду говорить.  В ближайшее время всё узнаете из новостей.

— И последний вопрос.  Чего ждёте от нового футбольного года?

— Красивой игры.  Победы «Локомотива» в чемпионате.  И, конечно же, возвращения наших клубов и сборной на международные турниры!  Спорт должен находиться вне политики.