Чемпион и четырехкратный обладатель Кубка России Юрий Дроздов поговорил с журналистом Олегом Старухиным о лучших европейских игроках и клубах, российском чемпионате и оригинальных правилах Медиалиги.

«Талалаев — открытие первой половины сезона»

— Юрий, какие впечатления от первой, осенней, части чемпионата? Кто произвёл наилучшее впечатление? Кто огорчил? Давайте начнём с лидирующей пятёрки.

— «Краснодар» доказывает, что звание чемпиона завоевал заслуженно. «Зенит», думаю, во втором круге прибавит и доберёт очки. Основная борьба за титул развернётся именно между этими командами. Хорошо проявил себя «Локомотив». Политика клуба — опираться на своих воспитанников и покупать минимум легионеров, сработала. Успешное выступление железнодорожников — во многом заслуга тренерского штаба. ЦСКА слегка разочаровал, хотя у армейцев были и красивые яркие игры. Но иногда теряли очки, когда надо было выигрывать и подниматься на первое место. Эти четыре команды и разыграют чемпионский титул.

Очень понравилась «Балтика» под руководством Андрея Талалаева. Играют калининградцы очень агрессивно и дома, и в выездных матчах. Поэтому место в первой пятёрке занимают абсолютно по делу. Грозных фаворитов не боятся. Все матчи с лидерами провели очень достойно, зачастую выступая «первым номером». На сегодняшний день можно сказать, что Талалаев это — открытие первой половины сезона.

— Что скажете о клубах из середины таблицы?

— Если взять первый отрезок, то, закрутившись в тренерской чехарде, «Спартак» его провёл неудачно. Когда руководство клуба найдёт достойную замену Станковичу, поборется за места в первой пятёрке. Народная команда традиционно должна быть наверху. У «Рубина» было великолепное начало под руководством Рахимова, но потом пошли перепады. Яркие матчи чередовались с откровенно провальными. Хотя, в Казани очень хорошо усилились перед сезоном. Поэтому, можно уверенно сказать, что вторую половину осенней части турнира «Рубин» откровенно провалил.

«Ахмат» после прихода Черчесова очень порадовал и качеством игры, и результатом. Станислав Саламович очень хорошо сработал, и лишний раз доказал, что он топовый и квалифицированный тренер. Если в прошлом чемпионате грозненцы мучались и боролись за выживание, то в этом и игрой радовали, и болельщиков на трибуны привлекли. Поддержка команды стала намного сильнее. Этот отрезок Черчесову можно занести в актив. Достойно выступает тольяттинский «Акрон». Тедеев сколотил очень симпатичную команду, которая крепко держится в середине турнирной таблицы. У «Акрона» — опытный лидер в лице Артёма Дзюбы. Бомбардир и сам проводит хороший сезон, и ведёт за собой молодёжь. Так что тольяттинцам уверенно ставим «зачёт».

А вот московское «Динамо», да ещё с таким подбором футболистов, в первой части чемпионата разочаровало. С чем это связано? Думаю, что основная проблема — не в главном тренере, как считают многие специалисты. Скорее всего дело в разногласиях внутри клуба. И помощники, и руководители, и игроки — в процессе участвуют все. Ещё раз повторю: с таким составом идти на десятом месте после двух успешных интересных сезонов под руководством Марцела Лички — твёрдый «незачёт»!

Игорь Осинькин globallookpress.com

— В нижней части все команды выступают приблизительно одинаково…

— Согласен. Но в отрицательном плане выделю «Сочи». У клуба хороший бюджет, отличный стадион, а стоят на вылет. Да и в прошлом сезоне вышли в РПЛ лишь благодаря чуду и стечению обстоятельств. Но, думаю, с приходом такого опытного и грамотного специалиста, как Игорь Осинькин, у клуба из курортной столицы всё наладится. В «Пари НН» и «Оренбурге» ситуация во многом схожая. В Махачкале отправили в отставку тренера Биджиева, который поставил команде игру и выстроил схему, приносящую результат. Особенно это было видно по успешному выступлению дагестанского клуба в Кубке России. Много вопросов по «Ростову» и «Крыльям Советов», у которых серьёзные финансовые проблемы. Но, до проходной черты в 30 очков ростовчанам нужно лишь 3 победы, поэтому они должны справиться.

«Проблемы зачастую возникают в селекционных отделах»

— Ваш «Локомотив» выжал из своих возможностей 100% или есть ещё потенциал?

— Конечно, потенциал есть. В команде много молодых футболистов, способных прибавить и выстрелить. Наглядный пример — Батраков, который после резвого старта оборотов не сбавил. Тренер доверяет молодым игрокам, а российская молодёжь, соответственно, даёт результат. Но всё же красно-зелёным не хватает уверенности и опыта в матчах против топ-клубов. «Краснодар» или «Зенит» соперников изучают тщательно, и стараются нивелировать его сильные качества. Когда футболист набирает определённое количество игр, то и играть начинает совершенно по-другому. Взять того же Батракова: сегодня это совершенно другой футболист, нежели два сезона назад, когда Алексей дебютировал в РПЛ.

«Локомотив» обязательно поборется за звание чемпиона. Как говорится, посмотрите в таблицу, посмотрите, сколько у команды очков. Но для этого ему нужно усиление. В первую очередь необходимы два квалифицированных защитника. Тогда можно будет избежать традиционного для железнодорожников спада во втором круге. Не на пользу клубу идут разговоры об уходе Баринова. Это — системообразующий игрок, капитан команды, член сборной России, воспитанник «Локомотива». Найти на замену россиянина такого же качества будет очень тяжело. Тем более, что хороших игроков опорной зоны, полузащитников-разрушителей, способных параллельно делать результат, в стране большой дефицит. Если Баринов покинет клуб, это будет очень серьёзная потеря.

— Как оцените работу и квалификацию Михаила Галактионова?

— Считаю, что основная заслуга успешного выступления «Локомотива» — в работе тренерского штаба. Если сравнить состав железнодорожников с «Краснодаром» «Зенитом», ЦСКА или «Спартаком», то сравнение это будет явно не в их пользу. В вышеперечисленных клубах костяк команды состоит из иностранцев, у «Локо» — наоборот, из россиян, многие из которых являются воспитанниками клубной академии. И главная роль здесь как раз у Михаила Галактионова и его помощников.

— Можете объяснить феноменальный взлёт «Балтики» и секрет успешной работы Андрея Талалаева?

— Один из столпов такого удачного выступления — очень хорошая атмосфера внутри коллектива. Она способствует тому, что тренеры, игроки, руководители и административный штаб работают, как единое целое, как монолит. И это принесло место в лидирующей группе. Даже по послематчевым собраниям команды видно, что команда очень сплочённая. Талалаев объединил игроков, настроил их на результат. А игроки в свою очередь поверили, что смогут этого результата достичь. И игра у «Балтики» поставленная: отлаженная под любые ситуации на поле схема, постоянно прессингуют, и в атаке интересно действуют. Но главный козырь калининградской команды — грамотно и надёжно (лишь 7 пропущенных мячей в 18 матчах) обороняются. Очень рад за Андрея, с которым вместе выступали и в молодёжной лиге, и в молодёжной сборной страны, и друг против друга часто играли в матчах «Торпедо» — «Локомотив». Огромный респект коллеге!

— «Локомотив» и «Балтика» расположились в таблице недалеко от «Зенита» и выше «Спартака», потративших на приобретение иностранцев гигантские средства. Имеет ли смысл приобретать дорогих легионеров, если наши клубы не играют в еврокубках, а в очках это не дает преимущества?

— Проблемы возникают в селекционных отделах клубов, которые зачастую не угадывают с нужными легионерами. Зарубежных игроков надо точечно приобретать на конкретную позицию, и подходящих под стиль и схему команды. Нужно ещё дать время на адаптацию в новой стране и клубе. А не надеяться, что дорогой футболист начнёт приносить результат с первых матчей. Другая составляющая — тренеры, которые должны наладить коммуникации между высокооплачиваемыми иностранцами и рвущимися в бой талантливыми молодыми парнями из дубля. Найти здесь золотую середину не всегда получается. У «Зенита» ставка на талантливых южноамериканцев часто срабатывает. Многие потом уезжают в топовые клубы и выступают за сборные своих стран.

В таких приглашениях очень много нюансов. Но в целом сейчас, когда наши клубы не выступают на международной арене, брать за огромные деньги легионеров не логично. Хотя, Галицкий, мечтающий об 11 воспитанниках в составе команды, для борьбы за чемпионство всё равно покупает мастеровитых игроков за рубежом. Без футболистов с более высоким уровнем подготовки и опытом титулы не завоюешь.

Деян Станкович globallookpress.com

— Не рано ли уволили Станковича, который набрал максимальный процент побед в построманцевском «Спартаке»?

— Не находясь внутри клуба и не зная внутренних взаимоотношений, истинных причин увольнения, судить об этой отставке не берусь. Возможно, после такого количества удалений, терпение руководства «Спартака» в какой-то момент иссякло. А возможно, что причина — в результате. При всех этих высоких процентах, команда сейчас расположилась на неприличном для красно-белых 6 месте.

— Сейчас наступило межсезонье. Про усиление обороны «Локомотива» вы уже сказали. А какие позиции стоит укрепить другим лидерам?

— Лидерам российского чемпионата, если и нужны усиления состава, то только точечные. А вот у селекционных отделов клубов из нижней половины турнирной таблицы работы должно быть предостаточно. Думаю, будут искать даже в первой лиге. Хотя это не то качество, которое поможет выбраться из «подвала».

«Очень понравился Жоау Невеш»

— В финале Межконтинентального кубка Матвей Сафонов отразил 4 пенальти подряд. Это можно назвать вратарским подвигом?

— Матвей — молодец! Ему дали шанс, и он провёл великолепный матч, показал на что способен. Доказал, что после ухода основного вратаря Доннаруммы, способен стать достойным первым номером. В финале Межконтинентального кубка проявил себя на 200%. Особенно, если учесть, что 2 игрока, включая лидера ПСЖ и обладатель «Золотого мяча» Дембеле, в серии пенальти не забили. Не просто так его вся команда после матча качала на руках! Мы должны гордится вратарём, который так здорово играет в одном из лучших клубов мира — ПСЖ.

— Сафонова можно назвать голкипером экстра-класса?

— Пока нет. Матвей свой путь только начинает. Если он все сегодняшние титулы выиграет, будучи в подавляющем большинстве матчей основным вратарём, тогда и можно будет об этом говорить. А пока рановато. Звания заслуживают на футбольном поле, а не на скамейке запасных. Так что лавры у Сафонова пока небольшие.

— А как в целом оцениваете уровень российских вратарей. Легендарный Ринат Дасаев недавно очень сильно раскритиковал их, включая того же Сафонова.

— Не думаю, что сегодня можно объективно судить о классе российских голкиперов, когда они не играют в международных соревнованиях. Даже товарищеские матчи сборной — всё равно не то. Достойные соперники у главной команды были только в последних двух матчах. Сравнивать негде и не с кем. А судить о классе вратарей по количеству сейвов или проценту отбитых мячей во внутреннем чемпионате, на мой субъективный взгляд, несерьёзно.

— Кого выделите в этом году в европейском футболе, в топовых чемпионатах и еврокубках?

— В первую очередь нравится ПСЖ. Играют в рваном ритме. Сначала убаюкивают соперника, а потом внезапно включают высокие скорости в атаке. Также выделю «Барселону», мадридский «Атлетико», «Манчестер Сити», «Ливерпуль». Очень современный футбол показывает сегодня «Бавария». Особенно впечатляют их быстрые переходы от обороны к атаке. Помимо команд из первых пяти чемпионатов, в еврокубках очень порадовали скандинавы и голландцы. Несколько раз блеснули греки. Поэтому очень жалко, что наши клубы находятся в стороне от этих соревнований.

— Сейчас таблица Лиги чемпионов и чемпионата Англии возглавляет давно ничего не выигрывавший лондонский «Арсенал». Как прокомментируете выступление этого клуба?

— У «Арсенала» в первую очередь стоит отметить сбалансированную между атакой и обороной игру. Приятно посмотреть на молниеносные атаки канониров, быстрый переход к обороне, розыгрыш стандартных положений. Есть чему поучиться, когда просматриваешь матчи «Арсенала». И сами игроки очень квалифицированные. О том, чтобы тренировать такую команду можно только мечтать.

— Их тренер Артета принял команду 6 лет назад, и в первый сезон занял низкое для клуба 8 место. Может, руководителям столичных «Спартака» и «Динамо» имеет смысл взять пример с коллег из лондонского клуба, а не заниматься тренерской чехардой?

— Большую роль здесь сыграло доверие руководства клуба, которое не стало убирать тренера после первого неудачного сезона. Наверное, понравились тренировочный процесс, взаимоотношения в команде и масса других нюансов. Видимо, и игроки довольны. Никаких скандалов по поводу недовольства недостатком игрового времени в «Арсенале», в отличие от других английских клубов, давно не слышно.

Жоау Невеш globallookpress.com

— А из игроков кого выделите?

— Дембеле, считаю, достоин «Золотого мяча». Помимо обилия титулов и забитых мячей, он очень много в этом сезоне работал на команду. Лидером был и в сборной, и в клубе-победителе Лиги Чемпионов. А это — главный показатель. На второе место поставил бы Ямаля, а на третье — центрального полузащитника ПСЖ Жоау Невеша. Очень нравится этот игрок. Огромный объём работы выполняет. В системе французской команды этот опорный полузащитник — самое главное звено. Не просто так его трансферная стоимость, наряду с Витиньо, самая высокая в клубе.

«Начинать тренерам надо с детских команд»

— Юрий, чем занимаетесь сейчас? Продолжаете тренировать в Медиалиге?

— Да, но уже в другой команде, которая недавно образовалась и называется «ViBE». Буквально несколько часов назад мы завоевали кубок Медиалиги по версии М11. Интересный турнир с очень оригинальными нововведениями в футбольные правила.

— Что это за новшества?

— Их очень много. Например, на 10 минут вводится оранжевый мяч вместо обычного. Если им забивают гол, команда получает право на буллиталити (альтернатива традиционным пенальти), что увеличивает шансы в 2 раза. В начале игры обе команды стартуют из вратарской, и кто первый добежал до мяча, тот и начинает. ВАР можно смотреть 3 раза за игру. Есть ещё и красный мяч, гол которым считается за два, опция введения 12-го игрока и много других новаций, придающих матчам элементы шоу.

— Нет ли желания возвратиться в профессиональный футбол, пусть и в низшие лиги? Или в Медиалиге комфортнее?

— Даже во 2-й лиге порядка и дисциплины больше, чем в медийном футболе. Плюс больше спортивной составляющей: все стремятся попасть в более высокий дивизион. В Медиалиге же постоянно играешь из сезона в сезон с одними и теми же командами. Когда всю карьеру провёл в профессиональном футболе, к такому шоу относишься снисходительно. Поначалу было интересно, но дальше понял, что не совсем моё это. 2 тренировки в неделю — слишком щадящий график для профессионального тренера.

— Что вам дала работа в этом проекте? Это — серьёзный опыт или больше сочетание заработка с неким развлечением, шоу?

— Тренеру нужен разный опыт. Начинать надо с детских команд, а дальше идти от низших лиг к высшим. Свои идеи можно везде обкатывать и реализовывать. Практиковаться надо постоянно. Тогда и в серьёзный клуб придёшь уверенным и спокойным за свою работу.

— Предложения из профессиональных лиг у вас есть?

— С января приступаю к новой работе в профессиональном футболе. Пока ничего не буду говорить. В ближайшее время всё узнаете из новостей.

Всё о футболе России

— И последний вопрос. Чего ждёте от нового футбольного года?

— Красивой игры. Победы «Локомотива» в чемпионате. И, конечно же, возвращения наших клубов и сборной на международные турниры! Спорт должен находиться вне политики.