Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался о работе главного тренера сборной России Валерия Карпина.

Валерий Карпин globallookpress.com

Напомним, что по ходу нынешнего сезона РПЛ Карпин покинул пост наставника московского «Динамо».

«А почему вы ждали от него, что он сейчас сделает команду чемпионом? Где-то чего-то было сделано до этого так, что он куда ни приходил, они чемпионами становились? Было такое?

Если он тренер сборной России, значит, это лучший российский тренер? Я был тренером сборной России по мини-футболу, но себя лучшим тренером мини-футбола вообще не считаю. Я вообще никакой не тренер.

Иными словами, Карпин — такой же слабый тренер, как и я? Да. Такой же слабый. Он ничего не доказал. Ребята, он вырос как тренер, без сомнений, и я об этом говорил. Но он пришёл туда, и у него не получилось, бывает такое», — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Ранее Карпин оценил 2025 год для сборной России.