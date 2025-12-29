Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил 2025 год для национальной команды.

Валерий Карпин globallookpress.com

«Не люблю оценивать по какой‑то шкале. Если без шкал, думаю, что 2025 год, наверное, был лучшим после отстранения. Со всех точек зрения, про которые вы сказали: игры, соперников, новичков. В этом году дебютантов у нас было одиннадцать, если правильно помню.

Было пять сборов: в марте, июне, сентябре, октябре, ноябре. То есть, если брать в среднем, то получается два дебютанта за сбор. Кто‑то закрепился или закрепляется, как условно Кисляк, который дебютировал в этом году. Кто‑то только на одном сборе был. Поэтому с точки зрения дебютантов, новых игроков сборной 2025 год дал хороший прирост», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.