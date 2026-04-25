26 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Сассуоло». Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фиорентина — Сассуоло с коэффициентом для ставки за 2.01.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за выживание.  Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» на 8 очков опережает зону вылета.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Фиалки» не сумели одолеть «Лечче» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Кристал Пэласу» (2:1).  Да и поединок с «Лацио» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Фиалки» нынче выглядят довольно выгодно.  Команда не уступила в 3 последних матчах.

Причем «Фиорентина» традиционно удачно противостоит «Сассуоло».  В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Нероверди» плотно осели в группе середняков.  Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» на 17 очков оторвался от опасной зоны.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно.  «Нероверди» переиграли «Комо» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Дженоа» (1:2).  А вот чуть ранее она с трудом одолела «Кальяри» (2:1).

При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Нероверди» нынче несколько прибавили в плане результатов.  Команда победила в двух своих последних матчах из трех.

При этом «Сассуоло» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч.  А вот в гостях команда добывает в среднем один балл за матч.

«Нероверди» уже банально доигрывают чемпионат.  В еврокубки команда не запрыгнет, да и борьба за выживание ей не грозит.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фиорентина» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01.  Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 2.03.

Прогноз: «Фиалки» мотивированы как можно скорее обеспечить себе место в элите, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

2.01Победа «Фиорентины»Ставка на матч #1Поставить
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

3.40НичьяСтавка на матч #2Поставить
Пять причин, почему ставка зайдет

  • «Фиалки» не уступили в 3 своих последних поединках
  • Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч
  • «Фиорентина» победила в двух своих последних домашних матчах
  • «Нероверди» в гостях не побеждают 3 матча кряду
  • «Сассуоло» уже почти 6 лет не побеждает во Флоренции