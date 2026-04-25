26 апреля в 34-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Фиорентина» и «Сассуоло». Начало игры — в 13:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Фиорентина — Сассуоло с коэффициентом для ставки за 2.01.

«Фиорентина»

Турнирное положение: «Фиалки» сражаются за выживание. Команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

При этом «Фиорентина» на 8 очков опережает зону вылета. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Фиалки» не сумели одолеть «Лечче» (1:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Кристал Пэласу» (2:1). Да и поединок с «Лацио» завершился успехом (1:0).

В пяти своих последних матчах «Фиорентина» добыла 3 победы. В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Состояние команды: «Фиалки» нынче выглядят довольно выгодно. Команда не уступила в 3 последних матчах.

Причем «Фиорентина» традиционно удачно противостоит «Сассуоло». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух поражениях.

«Сассуоло»

Турнирное положение: «Нероверди» плотно осели в группе середняков. Команда пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

Причем «Сассуоло» на 17 очков оторвался от опасной зоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Нероверди» переиграли «Комо» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Дженоа» (1:2). А вот чуть ранее она с трудом одолела «Кальяри» (2:1).

При этом «Сассуоло» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Нероверди» нынче несколько прибавили в плане результатов. Команда победила в двух своих последних матчах из трех.

При этом «Сассуоло» в среднем пропускает чаще одного мяча за матч. А вот в гостях команда добывает в среднем один балл за матч.

«Нероверди» уже банально доигрывают чемпионат. В еврокубки команда не запрыгнет, да и борьба за выживание ей не грозит.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Фиорентина» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.01. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.92 и 2.03.

Прогноз: «Фиалки» мотивированы как можно скорее обеспечить себе место в элите, да и оппонент уже потерял турнирную мотивацию.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники распишут мировую.

Пять причин, почему ставка зайдет