Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев выразил надежду на возвращение отечественного футбола из изоляции.

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Конечно, все мы надеемся, что в 2026 году наш спорт, и в частности футбол, полномасштабно выйдет из изоляции. Более того, Александр Валерьевич Дюков постоянно находится на контакте с руководителями УЕФА и ФИФА. Поэтому, естественно, все это время продолжалась работа. Так что слова Александра Валерьевича имеют основания, и стоит ждать, что наш футбол уже скоро выйдет на мировую арену», — цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Сборная России не принимает участие в международных соревнованиях с 2022 года из-за политической ситуации на Украине.