В матче 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на выезде победила «Челси» со счетом 2:1.

Олли Уоткинс globallookpress.com

В составе победителей дублем отметился Олли Уоткинс, который забивал на 63-й и 84-й минутах. За хозяев отличился Жоао Педро на 37-й минуте.

Результат матча Челси Лондон 1:2 Астон Вилла Бирмингем 1:0 Жоао Педро 37' 1:1 Олли Уоткинс 63' 1:2 Олли Уоткинс 84' Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья ( Мало Гюсто 69' ), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Алехандро Гарначо ( Лиам Дилап 69' ), Жоао Педро ( Джейми Байно-Гиттенс 69' ), Педру Нету Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара ( Лука Динь 83' ), Ян Матсен ( Ламаре Богард 83' ), Виктор Линделёф, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия ( Олли Уоткинс 59' ), Юри Тилеманс, Джон МакГинн ( Джейдон Санчо 59' ), Мэтти Кэш, Морган Роджерс, Дониелл Мален ( Амаду Онана 59' ) Жёлтые карточки: Рис Джеймс 57', Трево Чалоба 68', Мойсес Кайседо 71', Лиам Дилап 71' — Мэтти Кэш 30', Морган Роджерс 57', Бубакар Камара 78'

Статистика матча 3 Удары в створ 6 4 Удары мимо 1 63 Владение мячом 37 6 Угловые удары 5 14 Фолы 8

По итогам этого матча в активе «Астон Виллы» стало 39 очков. Подопечные Унаи Эмери идут на третьей строчке в турнирной таблице. «Челси» с 29 баллами — пятый.