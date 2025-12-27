В матче 18-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» на выезде победила «Челси» со счетом 2:1.
В составе победителей дублем отметился Олли Уоткинс, который забивал на 63-й и 84-й минутах. За хозяев отличился Жоао Педро на 37-й минуте.
Результат матча
ЧелсиЛондон1:2Астон ВиллаБирмингем
1:0 Жоао Педро 37' 1:1 Олли Уоткинс 63' 1:2 Олли Уоткинс 84'
Челси: Роберт Санчес, Рис Джеймс, Бенуа Бадьяшиль, Марк Кукурелья (Мало Гюсто 69'), Трево Чалоба, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Коул Палмер, Алехандро Гарначо (Лиам Дилап 69'), Жоао Педро (Джейми Байно-Гиттенс 69'), Педру Нету
Астон Вилла: Дамиан Эмилиано Мартинес, Бубакар Камара (Лука Динь 83'), Ян Матсен (Ламаре Богард 83'), Виктор Линделёф, Эзри Конса, Эмилиано Буэндия (Олли Уоткинс 59'), Юри Тилеманс, Джон МакГинн (Джейдон Санчо 59'), Мэтти Кэш, Морган Роджерс, Дониелл Мален (Амаду Онана 59')
Жёлтые карточки: Рис Джеймс 57', Трево Чалоба 68', Мойсес Кайседо 71', Лиам Дилап 71' — Мэтти Кэш 30', Морган Роджерс 57', Бубакар Камара 78'
По итогам этого матча в активе «Астон Виллы» стало 39 очков. Подопечные Унаи Эмери идут на третьей строчке в турнирной таблице. «Челси» с 29 баллами — пятый.