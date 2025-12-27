«Балтика» объявила в своем телеграм-канале о расторжении контрактов с защитниками Амиром Мохаммадом и Диего Луной по обоюдному согласию.

Диего Луна globallookpress.com

«Мы искренне благодарим Амира и Диего за их вклад, преданность и стремление к победам вместе с "Балтикой". Желаем им удачи в будущих футбольных начинаниях», — говорится в сообщении клуба из Калининграда.

Амир Мохаммад присоединился к «Балтике» в июле прошлого года. За это время он сыграл в 39 матчах и отметился тремя голами и тремя передачами. Диего Луна стал игроком клуба в феврале 2024 года и провел 25 матчей за «Балтику».