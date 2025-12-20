В матче 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле победила «Алавес» со счетом 3:0.

Анте Будимир globallookpress.com

Под занавес встречи точными ударами смог отметиться Анте Будимир, который забивал на 72-й и 82-й минутах, а также Рауль Де Ар о на 90+3-й минуте.

Результат матча Осасуна Памплона 2:0 Алавес Витория 1:0 Анте Будимир 72' 2:0 Анте Будимир 82' пен. Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье ( Inigo Arguibide 69' ), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Абель Бретонес ( Хуан Крус 86' ), Хон Монкайола, Лукас Торро, Рубен Гарсия ( Энрике Барха 69' ), Аймар Орос, Виктор Муньос, Анте Будимир Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада, Хон Пачеко, Факундо Теналья, Хонни Отто, Калебе, Пабло Ибаньес ( Aitor Manas 77' ), Антонио Бланко, Денис Суарес, Абде Реббах ( Карлос Аленья 46' ), Тони Мартинес Жёлтые карточки: Алехандро Катена 74', Абель Бретонес 76' — Виктор Парада 61', Карлос Аленья 74'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 7 Удары мимо 2 47 Владение мячом 53 8 Угловые удары 0 1 Офсайды 2 13 Фолы 11

«Осасуна» набрала 18 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Алавес» с 18 баллами идет 15-м.