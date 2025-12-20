В матче 17-го тура чемпионата Испании «Осасуна» на своем поле победила «Алавес» со счетом 3:0.
Под занавес встречи точными ударами смог отметиться Анте Будимир, который забивал на 72-й и 82-й минутах, а также Рауль Де Ар о на 90+3-й минуте.
Результат матча
ОсасунаПамплона2:0АлавесВитория
1:0 Анте Будимир 72' 2:0 Анте Будимир 82' пен.
Осасуна: Серхио Эррера, Валентен Розье (Inigo Arguibide 69'), Алехандро Катена, Хорхе Эррандо, Абель Бретонес (Хуан Крус 86'), Хон Монкайола, Лукас Торро, Рубен Гарсия (Энрике Барха 69'), Аймар Орос, Виктор Муньос, Анте Будимир
Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада, Хон Пачеко, Факундо Теналья, Хонни Отто, Калебе, Пабло Ибаньес (Aitor Manas 77'), Антонио Бланко, Денис Суарес, Абде Реббах (Карлос Аленья 46'), Тони Мартинес
Жёлтые карточки: Алехандро Катена 74', Абель Бретонес 76' — Виктор Парада 61', Карлос Аленья 74'
«Осасуна» набрала 18 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Ла Лиги. «Алавес» с 18 баллами идет 15-м.