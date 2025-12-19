прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.28

20 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Алавес». Начало игры — в 20:30 мск.

«Осасуна»

Турнирное положение: Памплонцы борются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.

При этом «Осасуна» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Памплонцы в овертайме дожали «Уэску» (4:2).

До того команда была бита мощной «Барселоной» (0:2). А вот поединок с «Леванте» завершился успехом (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Осасуна» забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: Памплонцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна прибавить в плане реализации.

Причем «Осасуна» традиционно удачно противостоит «Алавесу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Памплонцы мотивированы оторваться от зоны вылета.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.

Причем «Алавес» на 3 зачетных пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алавес» переиграл «Севилью» (1:0).

До того команда потерпела поражение от мадридского «Реала» (1:2). А вот чуть ранее она с боем одолела «Реал Сосьедад» (1:0).

При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Славные» в последних поединках смотрелись достаточно выгодно. Команда способна закрепиться в середняках лиги.

При этом «Алавес» имеет довольно крепкий по именам состав. А вот пропускает команда в среднем примерно гол за матч.

Команда не побеждает «Осу» уже более полутора лет. А вот два последних очных поединка завершились вничью.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Славные» попытаются воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч

Обе команды в среднем забивают реже одного мяча за матч

«Оса» не уже полтора года не обыгрывает «Алавес»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.

Прогноз: Памплонцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева постараются оторваться от зоны вылета, да и «славные» забивают с огромной натугой.

2.28 П1 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.28 на матч «Осасуна» — «Алавес» принесёт прибыль 1280₽, общая выплата — 2280₽

Ставка: Победа «Осасуны» за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.50 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Осасуна» — «Алавес» принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: ТБ 2.5 за 2.50