20 декабря в 17-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Алавес». Начало игры — в 20:30 мск.
«Осасуна»
Турнирное положение: Памплонцы борются за выживание в элите. Команда находится на 16 месте турнирной таблицы.
При этом «Осасуна» лишь по дополнительным показателям оторвался от опасной зоны. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Памплонцы в овертайме дожали «Уэску» (4:2).
До того команда была бита мощной «Барселоной» (0:2). А вот поединок с «Леванте» завершился успехом (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Осасуна» забила 13 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Памплонцы нынче выглядят вполне-себе прилично. Команда способна прибавить в плане реализации.
Причем «Осасуна» традиционно удачно противостоит «Алавесу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Памплонцы мотивированы оторваться от зоны вылета.
«Алавес»
Турнирное положение: «Славные» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда ныне пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Алавес» на 3 зачетных пункта опережает опасную зону. При этом команда в среднем забивает реже одного мяча за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Алавес» переиграл «Севилью» (1:0).
До того команда потерпела поражение от мадридского «Реала» (1:2). А вот чуть ранее она с боем одолела «Реал Сосьедад» (1:0).
При этом «Алавес» в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Славные» в последних поединках смотрелись достаточно выгодно. Команда способна закрепиться в середняках лиги.
При этом «Алавес» имеет довольно крепкий по именам состав. А вот пропускает команда в среднем примерно гол за матч.
Команда не побеждает «Осу» уже более полутора лет. А вот два последних очных поединка завершились вничью.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Славные» попытаются воспользоваться проблемами соперника.
Статистика для ставок
- И те, и другие в среднем пропускают чаще гола за матч
- Обе команды в среднем забивают реже одного мяча за матч
- «Оса» не уже полтора года не обыгрывает «Алавес»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 2.90, а победа оппонента — в скромные 3.60.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.50 и 1.50.
Прогноз: Памплонцы способны поднатореть в плане реализации, и наверняка будут максимально активны в атаке.
Номинальные хозяева постараются оторваться от зоны вылета, да и «славные» забивают с огромной натугой.
Ставка: Победа «Осасуны» за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.50