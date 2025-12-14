Матч между лидером и середняком Лиги 1

В воскресенье, 14 декабря, «Ланс» на своем поле примет «Ниццу» в рамках 16-го тура французской Лиги 1. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

64' Рубен Агилар («Ланс») вырезал классную передачу с правого полуфланга, но мяч оказался в руках Йеванна Диуфа («Ницца»).

63' Флорьян Товен («Ланс») получает по ногам от Софьяна Диопа («Ницца»), стандарт неспешно разыгрывают хозяева поля.

61' Мощный удар от Уэсли Саида («Ланс») в створ ворот, Йеванн Диуф («Ницца») справился с ним.

59' Футболисты «Ниццы» обескуражены, но ничего не поделаешь, им вновь приходится разыгрывать с центра поля.

57' Г-ООООООООО-Л! «Ланс» — 2:0! Одсонн Эдуар! Невероятный по точности навес Матьё Юдоля завершился точным ударом Одсонна Эдуара головой с линии вратарской!

55' Флорьян Товен («Ланс») обострял кроссом в район вратарской, но там никого из партнеров не было.

Статистика матча 4 Удары в створ 4 3 Удары мимо 1 45 Владение мячом 55 1 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 8 Фолы 8

53' Мелвин Бар («Ницца») навесил с левого фланга в штрафную, Пьер Ганиу («Ланс») вынес мяч головой.

52' Игра продолжилась, но пока не понятно, сможет ли Антуан Менди («Ницца») выйти на поле.

51' Антуан Менди («Ницца») получил травму и просит врачей появиться на поле!

48' Хишем Будауи («Ницца») пробил метров с 20-ти — Робин Риссьер («Ланс») в прыжке перевел мяч на угловой.

47' В перерыве у «Ниццы» произошла одна замена6 вместо Шарля Ванхутта на поле вышел испанский форвард Кевин.

46' Стартовала вторая половина матча «Ланс» — «Ницца»! Поехали...

45+1' Звучит свисток на перерыв! «Ланс» выигрывает 1:0! Отдыхаем 15 минут...

45' 1 минута добавлена к первому тайму!

44' Высокий прессинг включил «Ланс» и не дал выйти из обороны сопернику, заставив Антуана Менди («Ницца») ошибиться в передаче.

42' Койо Оппонг Пепра («Ницца») нарушил правила на своей половине, хозяева быстра разыграли стандарт.

41' Мохамед-Али Шо («Ницца») пробил в касание после навеса в штрафную, но мяч полетел рядом со штангой.

39' Рубен Агилар («Ланс») навесил на линию вратарской, но партнеров не было в той точке, но угловой заработать удалось.

37' Робин Риссьер («Ланс») выдал сумасшедший сейв после удара в упор с трех метров от Хишема Будауи («Ницца»)!

36' Жонатан Клосс («Ницца») подает угловой — навес в штрафную: Флорьян Товен («Ланс») вынес мяч на ближней штанге.

34' Уэсли Саид («Ланс») неудачно принял мяч в перспективной ситуации и он улетел за боковую линию.

32' Флорьян Товен («Ланс») попытался пробить через себя, но мяч сошел с ноги и полетел не в ту сторону.

31' Йеванн Диуф («Ницца») мощным ударом выбил мяч от своих ворот, но там партнеры не смогли за его зацепиться.

30' Рубен Агилар («Ланс») пробежал с мячом метров 15 и пробил с линии штрафной — мяч полетел выше ворот.

28' Мелвин Бар («Ницца») едва не срезал мяч в свои ворота после удара головой от Одсонна Эдуара («Ланс»).

27' Как же промазал по мячу Мохамед-Али Шо («Ницца»)?! Ему дали великолепную передачу на дальнюю штангу, а форвард махнул ногой по воздуху.

26' Шарль Ванхутт («Ницца») был слишком активен в прссинге и нарушил правила в борьбе с Малангом Сарром («Ланс»).

24' Самсон Байду («Ланс») с передачей и выкатил мяч сопернику под удар — Софьян Диоп («Ницца») пробил, но вратарь хозяев выручил.

22' «Ницца» перехватила инициативу и последние минуты проводит в атаке, хозяева прижались к своей штрафной.

20' Койо Оппонг Пепра («Ницца») нарушил правила в центре поля, хозяева неспешно разыграли стандарт.

18' Маланг Сарр («Ланс») грамотно придержал соперника за майку и не дал начать быструю атаку.

17' Мохамед-Али Шо («Ницца») получил передачу на углу штрафной, обработал мяч и мощно пробил, но Робин Риссьер («Ланс») надежен.

15' Г-ООООООООО-Л! «Ланс» — 1:0! Одсонн Эдуар! Матьё Юдоль навесил в штрафную, а Одсонн Эдуар в шикарном прыжке переправил головой мяч в ворота!

13' Исак Янссон («Ницца») пробежал по левому флангу, ворвался в штрафную и пробил в ближний угол — Робин Риссьер («Ланс») отбил мяч перед собой.

11' Шарль Ванхутт («Ницца») снес Мамаду Сангаре («Ланс») и получил первую желтую карточку в матче.

10' Мамаду Сангаре («Ланс») нанес удар из-за пределов штрафной, но мяч полетел совсем не сильно и стал легкой добычей Йеванна Диуфа («Ницца»).

08' Морган Сансон («Ницца») получил по ногам в центре поля, гости быстро разыграли стандарт и отправились в атаку.

06' Адриан Томассон («Ланс») прострелил вдоль ворот соперника, но Йеванн Диуф («Ницца») уверенно поймал мяч в руки.

04' Жонатан Клосс («Ницца») жестко встретил соперника в центре поля и отобрал мяч. все было в рамках правил показывает судья.

03' Робин Риссьер («Ланс») вышел из ворот и прервал верховую передачу соперника в своей штрафной.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Ланс» — «Ницца» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:13 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Боллар-Делелис». Игра вот-вот начнется!

19:10 Сегодня в Лансе облачно, во время матча температура будет около +8℃.

19:05 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

19:00 Главным арбитром встречи назначен Вилли Делажо!

18:55 Сегодняшний матч пройдет в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис», который вмещает 38 223 зрителей.

18:45 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура чемпионата Франции по футболу «Ланс» — «Ницца». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Ланс»: Риссьер Робин, Ганиу Пьер, Байду Самсон, Сарр Маланг, Агилар Рубен, Сангаре Мамаду, Томассон Адриан, Юдоль Матьё, Товен Флорьян, Саид Уэсли, Эдуар Одсонн.

«Ницца»: Диуф Йеванн, Менди Антуан, Оппонг Пепра Койо, Бар Мелвин, Клосс Жонатан, Будауи Хишем, Ванхутт Шарль, Янссон Исак, Сансон Морган, Диоп Софьян, Шо Мохамед-Али.

«Ланс»

«Ланс» великолепно играет в нынешнем сезоне и в данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции и перед 16-м туром опережает ближайшего преследователя (ПСЖ) на одно очко. На счету «кроваво-золотых» 34 набранных очка в 15-ти турах, разница забитых и пропущенных голов (+13) — 26:13.

Нынешняя победная серия «Ланса» составляет пять матчей: «Лорьян» (3:0), «Монако» (4:1), «Страсбур» (1:0), «Анже» (2:1) и «Нант» (2:1). Отметим, что в десяти последних турах «Ланс» проиграл всего один раз — было это в матче с «Мецем» (0:2).

«Ницца»

«Ницца» проводит ужасный сезон и стремительно катится на дно турнирной таблицы. В данный момент команда занимает 11-ю строчку, но то, что сейчас происходит с «орлятами» сулит им гораздо худшей позицией. Нынешняя проигрышная серия «Ниццы» во всех турнирах составляет восемь матчей!

В чемпионате Франции «Ницца» проиграла пять раз подряд, обидчиками выступили ПСЖ (1:0), «Мец» (1:2), «Марселя» (1:5), «Лорьяна» (1:3) и «Анже» (0:1). Параллельно с этим «черно-красные» проиграли все шесть матчей в Лиге Европы и обосновались в этом турнире на последнем месте.

Личные встречи

Между собой эти соперники играют минимум два раза в сезон. В этой дуэли в последние годы превосходство на стороне «Ниццы»: четыре победы и две ничьи в шести предыдущих матчах. Последняя встреча соперников состоялась в феврале нынешнего года, там «орлята» выиграли со счетом 2:0.

