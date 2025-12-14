Потеряет ли «Ланс» лидерство в Лиге 1?

прогноз на матч Лиги 1, ставка за 1.98

14 декабря в 16-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Ланс» и «Ницца». Начало игры — в 19:15 мск.

«Ланс»

Турнирное положение: «Ланс» после 15-ти туров французского первенства имеет 34 балла в активе и демонстрирует чемпионские притязания.

Команда находится на первой строчке с отрывом в один пункт от второго в таблице ПСЖ и в пять очков — от «Марселя», который занимает третью позицию.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 15-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле одержал победу над «Нантом» (2:1).

Перед этим в предыдущем туре французского первенства коллектив также набрал три очка, когда снова-таки на выездной арене с результатом 2:1 обыграл «Анже».

Не сыграют: травмирован — Чавес и Гради, дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Ланс» выиграл, а в девяти последних поединках победил восемь раз.

Такая форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Весли Саид — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

«Ницца»

Турнирное положение: «Ницца» после 15-ти туров французского первенства имеет 17 очков в активе и находится в нижней половине таблицы.

Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в пять баллов от зоны плей-офф за место в Лиге 1 и в шесть — от зоны вылета во второй дивизион (17-18-я строчки).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках шестого тура основного этапа Лиги Европы клуб на своем поле потерпел поражение от «Браги» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре национального первенства коллектив также остался ни с чем, когда снова-таки в домашних стенах проиграл «Анже» с результатом 0:1.

Не сыграют: травмированы — Абдельмонем, Бомбито, Бога, Моффи, Данте, Ндайшими, дисквалифицирован — Луше.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Ницца» только проигрывала.

Такая форма сулит хозяевам откровенно низкие шансы даже на один балл, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Софьян Диоп — лучший бомбардир команды в Лиге 1 текущего сезона с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ланса» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Ланс» выиграл при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ницца» проиграла и не забила.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ланс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.48. Ничья — в 4.60, победа «Ниццы» — в 6.20.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.50 и 2.45.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли, и при этом было забито больше 2,5 голов. Так было и в их пяти из шести последних домашних поединков.

Между тем, в пяти из семи последних матчей гости проиграли при тотал больше 2,5 голов.

1.98 «Ланс» победит и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.98 на матч «Ланс» — «Ницца» принесёт чистый выигрыш 980₽, общая выплата — 1980₽

Ставка: «Ланс» победит и тотал больше 2,5 голов за 1.98.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и не пропустят, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли и не забили.

2.70 «Ланс» выиграет «всухую» Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.70 на матч «Ланс» — «Ницца» принесёт чистый выигрыш 1700₽, общая выплата — 2700₽

Ставка: «Ланс» выиграет «всухую» за 2.70