Экс-футболист сборной Нидерландов Рууд Гуллит высказался о роли полузащитника Джуда Беллингема в «Реале».

Джуд Беллингем — полузащитник «Реала» globallookpress.com

«Мбаппе мало что делает, когда у него нет мяча. Винисиус Жуниор и Родриго тоже не блещут в таких ситуациях. Многим другим приходится работать вдвойне. Беллингем становится жертвой этого. Он больше не может играть так, как играл, когда Кроос был в команде. Когда Кроос был в составе… у них был баланс.

Беллингем лучший игрок, который есть у "Реала". Он точно будет в национальной команде, и, если Тухель не выведет его из состава, это будет для меня неправильным решением», — приводит слова Гуллита Goal.com.

В нынешнем сезоне Беллингем провел за «Реал» 12 матчей в рамках Примеры, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.