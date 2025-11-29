Стали известны стартовые составы «Милана» и «Лацио» на матч 13-го тура итальянской Серии А.

Лука Модрич — полузащитник «Милана» globallookpress.com

«Милан»: Маньян, Томори, Габбия, Павлович, Салемакерс, Фофана, Модрич, Рабьо, Бартесаги, Нкунку, Леау.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Гила, Романьоли, Пеллегрини, Гендузи, Весино, Башич, Исаксен, Диа, Цакканьи.

Матч между этими командами состоится сегодня, 29-го ноября в 22:45 по мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

После 12-и туров в Серии А «Милан» занимает 2-е место в таблице Серии А с 25-ю очками в активе. «Лацио» — на 8-й позиции (18).