29 ноября в 13-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Лацио». Начало игры — в 22:45 мск.
«Милан»
Турнирное положение: «Милан» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков за двенадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 18:9.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Интер» со счетом 1:0.
До того команда сыграла вничью с «Пармой» (2:2) и обыграла «Рому» (1:0).
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Милан» при Массимилиано Аллегри выдал впечатляющий старт и является одним из фаворитом в борьбе за скудетто.
«Россонери» проиграли только однажды в текущем сезоне и не знают горечи поражения с конца августа.
«Лацио»
Турнирное положение: «Лацио» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков за 12 встреч, и имеет положительную разницу мячей 15:9.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв дома «Лечче» — 2:0.
До того команда проиграла «Интеру» (0:2) и обыграла «Кальяри» (2:0).
Не сыграют: травмированных нет
Состояние команды: «Лацио» после не самого лучшего старта сезона потихоньку выправляет ситуацию в турнирной таблице.
«Бьянкочелести» находятся в двух победах от зоны Лиги чемпионов, хоть и не являются фаворитами в борьбе за место в топ-4 Серии А.
Статистика для ставок
- «Милан» не проигрывает в 12 встречах кряду
- «Лацио» проиграл один раз в пяти последних встречах
- Последняя встреча между командами завершилась гостевой победой «Лацио» со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.10, а победа «Лацио» — в 5.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.93 и 1.81.
Прогноз: «Милан» является фаворитом встречи и хозяева вполне способны забить больше одного мяча в ворота «Лацио».
Ставка: Тотал «Милана» больше 1,5 за 1.75.
Прогноз: Более рискованный прогноз, при котором «Милан» победит со счетом 2:0.
Ставка: Победа «Милана» со счетом 2:0 за 6.40