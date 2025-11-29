Сумеет ли «Милан» подобраться в таблице Серии А к «Роме»?

В субботу, 29 ноября, «Милан» примет «Лацио» в рамках 13-го тура Серии А. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Стартовые составы команд

«Милан»: Меньян, Томори, Габбиа, Павлович, Бартезаги, Фофана, Модрич, Рабьо, Салемакерс, Леау, Нкунку.

«Лацио»: Проведель, Марушич, Романьоли, Хила, Пеллегрини, Гендузи, Весино, Башич, Исаксен, Диа, Дзакканьи.

«Милан»

«Милан» в текущем сезоне занимает 2-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 25 очков за двенадцать встреч, и имеет положительную разницу мячей 18:9. Свой предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв «Интер» со счетом 1:0. До того команда сыграла вничью с «Пармой» (2:2) и обыграла «Рому» (1:0).

«Милан» при Массимилиано Аллегри выдал впечатляющий старт и является одним из фаворитом в борьбе за скудетто. «Россонери» проиграли только однажды в текущем сезоне и не знают горечи поражения с конца августа.

«Лацио»

«Лацио» в текущем сезоне занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 18 очков за 12 встреч, и имеет положительную разницу мячей 15:9. Предыдущий поединок команда провела удачно, обыграв дома «Лечче» — 2:0. До того команда проиграла «Интеру» (0:2) и обыграла «Кальяри» (2:0).

«Лацио» после не самого лучшего старта сезона потихоньку выправляет ситуацию в турнирной таблице. Бьянкочелести« находятся в двух победах от зоны Лиги чемпионов, хоть и не являются фаворитами в борьбе за место в топ-4 Серии А.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли 2 матча в рамках Серии А. В Риме команды сыграли вничью 2:2, а в Милане победил "Лацио" 1:2.

За всю историю команды сыграли 188 матчей. В 83 играх победил "Милан", в 41 "Лацио", оставшиеся 64 матча завершились вничью.

