GOAL разбирает, как стандарты и борьба в штрафной превратили Джанлуиджи Доннарумму в главную цель соперников «Манчестер Сити» и почему его адаптация к английскому футболу станет ключевым испытанием сезона.

Когда «Манчестер Сити» подписал Джанлуиджи Доннарумму, большинство обсуждений сводилось к тому, насколько уверенно он играет ногами — или, по мнению критиков, насколько неуверенно — особенно в сравнении с Эдерсоном, которого он заменил.

Однако спустя почти три месяца в Англии итальянец столкнулся с другой проблемой: с тем, как в Премьер-лиге относятся к борьбе в штрафной площади.

Субботнее поражение от «Ньюкасла» стало для Доннаруммы одновременно витриной его сильных сторон и уязвимостей. Он выиграл любопытное противостояние с нападающим «сорок» Ником Вольтемаде, став первым голкипером в лиге, сумевшим отразить удар мощного немца, который до этого реализовал все шесть своих попыток в створ.

Доннарумма трижды спас команду в ярком первом тайме, сохранив нули на табло. И если бы Фил Фоден и Эрлинг Холанн реализовали свои моменты на другом конце поля, итальянец наверняка получил бы заслуженные аплодисменты. Но вратарей неизбежно оценивают по ошибкам, и Доннарумма оказался в центре внимания в ключевой эпизод, когда «Ньюкасл» подал угловой во втором тайме.

Воздушная атака

Доннарумма едва не пропустил «Олимпико» — гол напрямую с углового, если бы не вмешательство Йошко Гвардиола, выбившего закрученный навес Сандро Тонали.

Голкипер несколько секунд лежал на газоне, но, поднявшись, не сумел справиться с новой волной атак: после скидки Бруно Гимарайнса мяч угодил в перекладину, а Харви Барнс добил его в сетку.

«Ньюкасл» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Доннарумма был в ярости из-за контакта с Барнсом во время углового, хотя там и близко не было борцовского приема — обычная для Премьер-лиги борьба, к которой местные вратари привыкли. Его бурный протест в адрес арбитра Сэма Барротта обернулся третьей желтой карточкой в девяти матчах АПЛ — еще две, и последует дисквалификация.

Над дисциплиной Доннаруммы вопросы возникали и до его приезда в Англию: с 2017 года, когда он дебютировал за «Милан», и до перехода в «Сити» в 2025-м он получил 29 желтых и две красные карточки за клуб и сборную. И если он продолжит в том же темпе, то будет зарабатывать дисквалификацию примерно каждые 15 матчей.

Нужно учиться

Доннарумма оказался не единственным представителем «Сити», кто потерял самообладание на «Сент-Джеймс Парк». Пеп Гвардиола устроил бурную перепалку с Барроттом и — что удивительно — с оператором, а Рубен Диаш заявил, что Премьер-лиге нужны более четкие правила.

Рубен Диаш globallookpress.com

«Какой смысл в том, что их игрок выталкивает нашего вратаря из ворот? Что вообще допустимо и насколько далеко можно заходить? » — возмущался защитник. — «Во втором голе Джиджи просто вытолкали за пределы вратарской, и никакой реакции».

Гвардиола был спокойнее: «Он думает, что, когда пошел на мяч, не удержал равновесие. Что я могу сказать? Джиджи будет учиться».

И ему действительно придется адаптироваться — Премьер-лига не собирается подстраиваться под одного недовольного новичка. Жесткость и контактная борьба — часть ДНК английского футбола, и Доннарумма далеко не первый, кого это удивляет.

«Война во вратарской»

Новый голкипер «Манчестер Юнайтед» Сенне Ламменс в прошлом месяце так описал Премьер-лигу.

Я никогда не видел, чтобы игрокам так много сходило с рук по отношению к вратарю. Иногда в пределах вратарской начинается настоящая война. Тебя хватают, держат, толкают — все что угодно, и арбитры чаще всего позволяют продолжать игру. Такова природа Премьер-лиги: тебе нужно к ней адаптироваться и тренироваться под нее. Но для любого вратаря это, конечно, неприятная вещь. Сенне Ламменс голкипер «Манчестер Юнайтед»

Сенне Ламменс globallookpress.com

Рубен Аморим также был удивлен значимости стандартов в Англии по сравнению с Португалией. «Это то, что здесь совершенно иначе, чем в других лигах — уровень контакта с защитниками и особенно с вратарями», — сказал наставник «Юнайтед».

Доннарумме тоже придется привыкнуть к реалиям Премьер-лиги, которая в этом сезоне стала еще более зависимой от стандартов и забросов. Если он этого не сделает, Гвардиоле стоит задуматься о возвращении в состав Джеймса Траффорда — он провел всю карьеру в условиях жесткой борьбы на выходах, с которой Доннарумма только начинает сталкиваться в Англии.

Мишень обозначена

Субботний матч стал уже вторым за месяц, когда Доннарумма ошибся во время розыгрыша углового, и снова вместо того, чтобы взять ответственность на себя, обвинил судью. Он пришел в ярость после гола «Борнмута», когда, по его мнению, Дэвид Брукс держал его за руку в момент подачи.

«Манчестер Сити» — «Борнмут» globallookpress.com

Однако контакт никак не помешал ему дотянуться до мяча, и все же он крайне неудачно выбил его кулаком, позволив Тайлеру Адамсу сыграть на добивании. Доннарумма накричал на арбитра Энтони Тейлора после гола и устроил повторный протест уже в перерыве, но сочувствия почти не дождался: ошибка была очевидной.

Вероятно, именно этот эпизод обратил внимание «Ньюкасла» при анализе соперника на слабость Доннаруммы в игре с навесами над головой. И теперь другие клубы тоже наверняка возьмут это на заметку.

На фоне эпизода с победным голом Барнса остался в тени еще один тревожный момент в игре Доннаруммы: он чуть не привез гол уже на первой минуте. Итальянец необдуманно отдал короткий пас Фодену на линии штрафной, Жоэлинтон перехватил мяч у англичанина, и Барнс тут же пробил по воротам.

Вратарь мирового класса

В итоге Доннарумма уверенно справился с ударом, но эпизод вновь напомнил о его слабых сторонах в игре на выходах и розыгрыше мяча от ворот — именно это делало его трансфер в «Сити» таким интригующим.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Гвардиола когда-то стал пионером идеи, что вратарь — это фактически разыгрывающий, но тренер не менее тонко чувствует общий вектор развития футбола, а спрос на голкиперов, великолепно играющих ногами, уже не такой высокий, как пару лет назад.

Пеп и его штаб, особенно тренер вратарей Хабьер Мансисидор, вполне логично рассматривали Доннарумму как вратаря топ-класса, который с 16 лет выступает на высочайшем уровне и в максимально напряженных матчах.

Очевидно, они сочли, что его опыт и способность выигрывать дуэли один на один, а также выдавать спасения мирового уровня — как, например, сейв в дерби против «Манчестер Юнайтед», когда он отразил удар Брайана Мбёмо, — компенсируют сомнения в его игре ногами.

Но одно, похоже, они недооценили: в этом сезоне заметно возросла роль стандартов, длинных вбрасываний и навесов, а Доннарумма пока не научился справляться с новой реальностью.

Перестать реагировать на провокации

Доннарумма ярко начал в составе «Манчестер Сити» именно потому, что делал ставку на свои сильные качества. В дебютном матче против «Манчестер Юнайтед» он выносил мяч далеко вперед, не рискуя в розыгрыше, и вовремя выручал команду в ключевых моментах — например, когда отбил мощный удар Мбёмо.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Он уверенно сыграл против «Арсенала», сделал впечатляющий двойной сейв с «Астон Виллой» и превратился в непробиваемую стену, когда Игор Тьяго выскочил один на один в матче с «Брентфордом».

«Когда мне сказали, что ему 26 лет, было ощущение, что он провел в футболе целые века», — говорил Гвардиола после той встречи на Gtech Community Stadium. — «Его хладнокровие, его присутствие в штрафной. Для вратарей в топ-клубах, где редко пропускаешь, важно быть готовым к единственному моменту и спасти команду».

Тогда Доннарумма своей мощью закрыл тылы «Сити», а в атаке все сделал Холанн, и команда одержала трудную победу. Но «Ньюкасл», как и «Борнмут», вскрыл его ахиллесову пяту. В Лиге чемпионов во вторник против «Байера» Джанлуиджи остался в запасе, однако в Премьер-лиге соперники теперь отчетливо понимают, как использовать его слабости.

И вместо того чтобы вестись на провокации и спорить с арбитрами, Доннарумме пора отвечать на вызов.